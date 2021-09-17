توخيل يؤكد مشاركة كانتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

تحدث الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن المباراة التي ستجمع فريقه بتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام:" إنها مباراة تنافسية كبيرة. إنها مباراة تريد أن تلعبها. أنت لا تعرف أبدًا تأثير المدربين والمصابين. لقد خلقوا جوًا للتغلب على مانشستر سيتي في دوري الأبطال ، وكانوا يعملون بجد واجتهاد. نتوقع منهم أن يفعلوا الشيء نفسه ، ونتوقع خصمًا صعبًا. انها مباراة مثيرة."

وأضاف:"دعونا نرى من يستطيع ومن لا يستطيع اللعب من توتنهام. يومين للمباراة. أنا لا أشارك في التكهنات والتنبؤات. نحن نواجه خصما قويا ، إنه ديربي لندن.. سنحاول تكرار النتيجة الرائعة التي حققناها."

وتابع:" يجب أن نركز إذا لعب هاري كين معهم، إنه واحد من أخطر اللاعبين في العالم".

كما أكد توخيل بأن الفرنسي نجولو كانتي تعافى تمامًا من الإصابة، وبات جاهزًا لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي.

ويستعد نادي تشيلسي لمواجهة توتنهام يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.