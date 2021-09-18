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رئيس التحرير
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جامعة حلوان فى أسبوع.. تطلق ندوة حول آليات مكافحة الفساد.. وتنظم معرض إنتاج أعمال شعب المعدنية والحلى والزخرفية والنسيج بكلية التربية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

جامعة حلوان فى أسبوع :

تطلق ندوة حول آليات مكافحة الفساد

تطلق معرض إنتاج أعمال شعب المعدنية والحلى والزخرفية والنسيج بكلية التربية

 


نظمت كلية التربية جامعة حلوان معرض إنتاج شعب المعدنية والحلى، والزخرفية، والخشبية، والنسيج، والملابس الجاهزة، والطباعة، وذلك علي هامش حفل تخرج طلاب 2020-2021 تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة ،وتحت ريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ،  الدكتور حسام حمدي عميد الكلية ، وإشراف  الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وذلك بمجمع الفنون والثقافة الذى يرأسه  الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

 

وقد تضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية في التصميم والزخرفة والإعلان، وبعض أعمال الصناعات المعدنية، إضافة إلى أعمال الصناعات الخشبية، بعض أعمال الصناعات النسجية والصباغة والتجهيز، الملابس الجاهزة، هذا وقد أشاد الحضور بالمعرض بأعمال الطلاب ودعا الأستاذ الدكتور ماجد نجم الطلاب إلى إعداد دراسة تسويقية لمنتجات  الطلاب  الفنية التي شملها المعرض من أعمال مختلفة.

 

ويهدف معرض طلاب كلية التربية إلى إبراز المواهب الفنية وتشجيعها ، زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال المعروض وتأكيد شخصيتهم، بث روح التنافس بين المعارضين، إطلاع الحضور على الاتجاهات الفنية المختلفة ومجالات الإبداع والابتكار للطلاب، تنمية النواحي الذوقية والقدرة على تحليل ونقد العمل الفني لدى رواد المعرض، وإبراز المواهب الفنية والقدرات الإبداعية والابتكارية للطلاب.

 


وفي ظل جهود جامعة حلوان لمواجهة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بدعم من  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، شاركت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة في ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030 والتي نظمتها لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة حلوان من خلال مركز التطوير الوظيفي وأقيمت الندوة برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

 

وتعقد الندوة في إطار سلسلة ندوات سيتم عقدها بالتعاون بين لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي ومركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان، وبدأت الندوات بندوة مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030 بهدف دعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعمل على تنفيذ استراتيجية "رؤية مصر 2030"، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية.

 

وقدمت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة محاضرة عن مفهوم الفساد وأنواعه وكيفية مواجهته، وكذلك استعرضت أهمية وأهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل للجيل الحالي دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.

 

وقدمت تحليلا عن رؤية مصر 2030  باعتبارها محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر، هذا بالإضافة إلى عرض للبرامج والمشروعات القومية وأهميتها، دور الجهات المعنية بالمشاركة مع المجتمع  نحو مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية.

 

وأشارت مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة خلال الندوة إلى تركيز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، وتمكين الإدارات المحلية، موضحة أن هذه الأهداف تأتي فى إطار ضمان السلام والأمن المصري، وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
 

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