نشرة أخبار العالم.. بريطانيا تزيل مصر من قائمة السفر الحمراء.. آبي أحمد يعلن مواجهة مفتوحة مع بايدن.. ولقاء يجمع ولي العهد السعودي وأمير قطر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بريطانيا تزيل مصر و7 دول من قائمة السفر الحمراء

أعلنت بريطانيا إزالة 8 دول، بينها مصر، من قائمة السفر الحمراء، وذلك اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري.

وقالت وسائل إعلام محلية إن بريطانيا قررت إزالة مصر وتركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا، من قائمة السفر الحمراء، اعتبارا من فجر يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت وزارة النقل البريطانية، اليوم الجمعة، تخفيف قواعد السفر الدولي الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد-19”، وذلك بداية من يوم 4 أكتوبر المقبل.

لن نرضخ للعقوبات.. آبي أحمد يعلن مواجهة مفتوحة مع بايدن

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر حسابه بموقع "تويتر" رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبه فيها بتفسير عدم اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

وأعلن آبي أحمد أن إثيوبيا لن ترضخ للعقوبات المفروضة عليها بشأن أزمة تيجراي، زاعمًا أن بلاده تخوض "حربًا ضد الإرهاب" كالتي تخوضها الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "المجتمع الدولي فشل في شجب الممارسات الإرهابية للمتمردين في إقليم تيجراي".

وزعم آبي أحمد أن "حكومتنا بذلت جهودًا حثيثة في سبيل استقرار المنطقة وعكفت على معالجة الأزمة الإنسانية في تيجراي رغم عدم الاستقرار الذي تسبب فيه المتمردون".

تونس.. قرار عاجل من قيس سعيد بشأن السفر خارج البلاد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد اوامره لـ رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

وبحسب وسائل إعلام تونسية؛ فقد قال الرئيس التونسي : على أن يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج.

وبين رئيس الجمهورية أن ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء.

وعبر الرئيس قيس سعيد عن شكره لكلّ أعوان الشرطة والديوانية في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة.

شاهد... لقاء يجمع ولي العهد السعودي وأمير قطر

نشرت وسائل إعلام محلية في السعودية، صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

ونشر بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي، الصورة قائلا: "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر.. يجمع الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصورة التي جمعت الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في البحر الأحمر.

تحرك عاجل من الجيش الأمريكي تحسبا للهجوم على مبنى الكونجرس

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، موافقة الوزارة على طلب قوات إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن، بنشر 100 من عناصر الحرس الوطني في محيط مبنى الكابيتول، على خلفية الدعوة للمظاهرات المقررة في 18 سبتمبر الجاري.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه سيتم نشر تلك العناصر، إذا تم الاحتياج لها، في ظل مخاوف من اقتحام مقر الكونجرس على غرار ما حدث في يناير الماضي.

كانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت إنها تخشى وقوع أعمال عنف خلال تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

انتهاك للسيادة.. نجيب ميقاتي يعلق علي دخول شاحنات الوقود الإيرانية لبنان

أكد رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلتها جماعة حزب الله إلى البلاد تعد انتهاكا لسيادة لبنان.

ونقل حساب رئاسة الوزراء اللبنانية جانبا من تصريحات ميقاتي لمحطة (سي.إن.إن)، التي تضمنت تعليقات على إدخال شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان.

وأضاف ميقاتي ”أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان. ليس لدي خوف من عقوبات عليه؛ لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية“.

وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين لأول مرة منذ اتفاق السلام

أعلن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، أنه سيتوجه إلى البحرين في وقت لاحق من الشهر الجاري، في أول زيارة من نوعها لوزير إسرائيلي إلى المملكة بعد توقيع اتفاق السلام بين الطرفين.

وقال لابيد إن "نادي اتفاقيات أبراهام هذا مفتوح أمام الأعضاء الجدد"، قبل أن يعلن اعتزامه زيارة البحرين نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي متعدد الأطراف مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومسؤولين من البحرين والإمارات والمغرب.