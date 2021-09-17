نشرة المنوعات| انتحار الدولفين بيتر بعد الانفصال.. تصوير فيلم في الفضاء.. ولغز جديد حول مثلث برمودا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

الدولفين بيتر ينتحر بعد الانفصال عن حبيبته

شهدت تجربة بحرية قصة مأساوية كان بطلها دولفين يدعى «بيتر» حيث حالة اكتئاب عنيفة انتابته، ولم يرد الاستمرار في العيش بعد أن فرقه القدر عن حبيبته، الشخصية الوحيدة التي طالما ارتاح معها وكانت تعتني به، ليقدم على الانتحار غرقًا بعد أن أصابه اليأس ولم يعد لديه دافع للاستمرار في الحياة.

تصوير فيلم في الفضاء الخارجي

أعلن صانعو أفلام روسية عن توجه طاقم روسي يضم رائدي فضاء واثنين من المتخصصين في السينما إلى محطة الفضاء الدولية أوائل الشهر المقبل من أجل تصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي.

وصية الأمير الراحل ستظل سرية لـ 90 عامًا لحماية كرامة الملكة

بعد وفاة عضو بارز في العائلة المالكة، كان من المتعارف عليه منذ أكثر من قرن أن يتم تقديم طلب لختم وصيته إلى رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا. وهذا يعني أن وصايا كبار أعضاء العائلة المالكة لا تكون متاحة للتفتيش العام بالطريقة المعتادة.

تعرف على أغلى 5 أشجار تاريخية في العالم

الأشجار ليست مجرد مناظر طبيعية تبعث على الراحة والأمان فقط، ولكنها مصدر أساسي لحماية العالم من التلوث ومصدر من مصادر الغذاء للحيوانات والطيور والبشر، كما أنها تحقق عوائد اقتصادية كبيرة، والأهم في كل هذا هو أصولها التاريخية والتي تضاعف من أهميتها، فهي لا تقل أهمية عن المعالم التاريخية والأثرية، فكثير من الأشجار كانت شاهدة على حضارات الدول وثقافتها، وكل ما مر بها من انكسارات وانتصارات فهي تشكل جزء مهم من تاريخ المكان وذاكرته.

لغز جديد يفك العلماء غموضه بـ مثلث برمودا

يستمر لغز مثلث برمودا في شغل تفكير العلماء الذين لم يستطيعوا حل معادلته حتى الآن حيث أكد الكثيرون من الملاحين والطيارين صحة حوادث الاختفاء المتكررة داخل المثلث دون سبب واضح او تفسير علمي محدد لما يشهده من ظواهر.

