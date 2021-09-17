عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات| انتحار الدولفين بيتر بعد الانفصال.. تصوير فيلم في الفضاء.. ولغز جديد حول مثلث برمودا

دولفين
دولفين

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.  

الدولفين بيتر ينتحر بعد الانفصال عن حبيبته
شهدت تجربة بحرية  قصة مأساوية كان بطلها دولفين يدعى «بيتر» حيث حالة اكتئاب عنيفة انتابته، ولم يرد الاستمرار في العيش بعد أن فرقه القدر عن حبيبته، الشخصية الوحيدة التي طالما ارتاح معها وكانت تعتني به، ليقدم على الانتحار غرقًا بعد أن أصابه اليأس ولم يعد لديه دافع للاستمرار في الحياة.

تصوير فيلم في الفضاء الخارجي
أعلن صانعو أفلام روسية عن توجه طاقم روسي يضم رائدي فضاء واثنين من المتخصصين في السينما إلى محطة الفضاء الدولية أوائل الشهر المقبل من أجل تصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي.

وصية الأمير الراحل ستظل سرية لـ 90 عامًا لحماية كرامة الملكة
بعد وفاة عضو بارز في العائلة المالكة، كان من المتعارف عليه منذ أكثر من قرن أن يتم تقديم طلب لختم وصيته إلى رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا. وهذا يعني أن وصايا كبار أعضاء العائلة المالكة لا تكون متاحة للتفتيش العام بالطريقة المعتادة.

تعرف على أغلى 5 أشجار تاريخية في العالم
الأشجار ليست مجرد مناظر طبيعية تبعث على الراحة والأمان فقط، ولكنها مصدر أساسي لحماية العالم من التلوث ومصدر من مصادر الغذاء للحيوانات والطيور والبشر، كما أنها تحقق عوائد اقتصادية كبيرة، والأهم في كل هذا هو أصولها التاريخية والتي تضاعف من أهميتها، فهي لا تقل أهمية عن المعالم التاريخية والأثرية، فكثير من الأشجار كانت شاهدة على حضارات الدول وثقافتها، وكل ما مر بها من انكسارات وانتصارات فهي تشكل جزء مهم من تاريخ المكان وذاكرته.

لغز جديد يفك العلماء غموضه بـ مثلث برمودا
يستمر لغز مثلث برمودا في شغل تفكير العلماء الذين لم يستطيعوا حل معادلته حتى الآن حيث أكد الكثيرون من الملاحين والطيارين صحة حوادث الاختفاء المتكررة داخل المثلث دون سبب واضح او تفسير علمي محدد لما يشهده من ظواهر.
 

صدى البلد الموضوعات اثارت الجدل حول العالم اهم الاخبار

موضوعات متعلقة

عانى من الاكتئاب.. الدولفين بيتر ينتحر بعد الانفصال عن حبيبته

لحماية كرامة الملكة.. وصية الأمير الراحل ستظل سرية لـ 90 عامًا

عمرها 2200 عاما .. تعرف على أغلى 5 أشجار تاريخية في العالم

سفينة تحمل شحنة غريبة.. لغز جديد يفك العلماء غموضه بـ مثلث برمودا

لأول مرة في تاريخ السينما .. تصوير فيلم في الفضاء الخارجي

يمتلك صفات خارقة..فأر يعوي مثل الذئاب ولا يتأثر بسم الأفاعي

صدمة مرعبة.. سيدة تكتشف إصبعا بشريا داخل ساندوتش الهامبرجر أثناء المضغ

بعد حبسها مع اطفالها..البلوجر ايفون نبيل تثير الجدل من جديد برسالة غامضة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حقيقة تدريب عبد الستار صبري لـ روما.. صلاح يشارك أمام ليبيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 18/9/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

باقة 30 ألف ريال عماني لـ 5 سيارات SUV موديل 2021| صور

محمد بيومي : الزمالك فى خطر بسبب الديون والفيفا

أخبار الفن| وفاة والد جيهان نصر.. تطورات حالة كريم فهمي الصحية

أشرف زكي: لا بد من عودة الوحدة الفنية العربية لتنفيذ أعمال مشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

خبير: رفع مصر من القوائم الحمراء يشجع القطاع السياحي ويدعم الاقتصاد

وزيران ومسئول زملكاوي .. من هو رئيس اتحاد الكرة القادم؟

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ