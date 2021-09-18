باقة 30 ألف ريال عماني لـ 5 سيارات SUV موديل 2021| صور

اكتسبت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV لـ موديلات 2021، شعبية كبيرة داخل الاسواق العربية، نسبة إلى هيكلها الخارجي الكبير نسبيًا والذي يعكس مساحتها الداخلية، بالاضافة إلى الارتفاع المناسب والذي يمنحها الافضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، مع القدرات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات SUV موديل 2021 داخل السوق العماني ضمن باقة الـ 30 الف ريال.

1 - فولفو اكس سي 90 موديل 2021

دعمت السيارة فولفو اكس سي 90 موديل 2021 بمحرك 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج 320 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 240 كيلومتر في الساعة، وتنتقل السرعة إلى منظومة الجر الكلي بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 6.5 ثانية.

و تأتي السيارة فولفو اكس سي 90 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.950 متر للطول، وبعرض يقدر بـ 2.140 متر، و 1.775 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.985 متر، وصندوق خلفي يسع لـ 1868 لتر، بالاضافة لفرامل ABS، و عدد 8 وسائد هوائية، و نظام دعم الفرامل BA، و كاميرا و مستشعرات حركة.

وتبدأ أسعار السيارة فولفو اكس سي 90 موديل 2021 داخل السوق العماني من 23.500 ريال وحتى 28 الف ريال عماني.

2 - لاند روفر ديسكفري موديل 2021

تستمد السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 300 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 201 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الجر الكلي عن طريق علبة تروس اوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى قوة انطلاق من 0 لـ 100 خلال 7.9 ثانية.

دعمت ايضا السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات ايضا، ولكنه ينتج قوة قدرها 360 حصانا، و 450 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 215 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم في غضون 6.5 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 داخل السوق العماني من 25.330 ريال وحتى 29.790 ريال.

3 – جيب Gladiator موديل 2021

تجمع النسخة جيب Gladiator موديل 2021 بين اطلالة البيك اب والسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات، عبر تصميمها الخارجي المميز حيث تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 5539 متر، و 1875 متر للعرض، و 1857 متر للاتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 3487 متر، بينما ترتكز على عجلات مدعومة بجنوط رياضية، إلى جانب تجهيزات الامن والحماية.

وتستممد السيارة جيب Gladiator موديل 2021 قوتها من محرك 6 سليندر، سعة 3600 سي سي، قادر على انتاج قوة 285 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 353 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي ينقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي للعجلات.

ويبلغ سعر السيارة جيب Gladiator موديل 2021 داحل السوق العماني بقيمة قدرها 27.500 ريال.

4 - كاديلاك اسكاليد موديل 2021

دعمت السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2021 بمحرك 8 سليندر، سعة 6200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 623 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، إلى جانب قوة تسارع تجعل السيارة تنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6.3 ثانية.

وتقدم السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2021 عبر مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع عجلات رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، ومقابض من الكروم، و شبكات امامية مميزة متعددة المقاطع، بالاضافة غلى تجهيزات داخلية تشمل شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، و مقود حركة متعدد الاستخدام و مقصورة داخلية رحبة تسع إلى 8 مقاعد.

ويتراوح سعر السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2021 داخل السوق العماني بين 36.920 ريال و 38.500 ريال.

5 – انفينيتي QX80 موديل 2021

تأتي السيارة انفينيتي QX80 موديل 2021 بنسبة طول قدرها 5.340 متر، وبعرض يبلغ 2.030 متر، و 1.925 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 3.075 متر، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 470 لتر، بالاضافة الى شبكات امامية مطلية بالكروم، ومصابيح أمامية وخلفية وضباب بتقنية LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة.

وحصلت السيارة انفينيتي QX80 موديل 2021 على محرك 8 سيلندر، سعة 5600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 400 حصانا،وعزم اقصى للدوران يبلغ 560 نيوتن/متر، مع قوة تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 7.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق العماني بقيمة سعرية تبدأ من 32.200 ريال إلى 32.300 ريال.