عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل جمعة: يوجد فرصة لضم مجموعة من اللاعبين

وائل جمعة
وائل جمعة

أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تحدث خلالها جلسته الأولى مع أفراد الجهاز الفني للمنتخب وشدد على ضرورة العمل من أجل التأهل لكأس العالم 2022.

وقال جمعة خلال تصريحاته عبر فضائية أون تايم سبورت 2:" المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يتحدث دائما ومن أول جلسة عن هدف التأهل لكأس العالم 2022".

وأضاف أن، دافعت عن منتخب مصر في وقت سابق كلاعب، والآن في هذا المنصب سأحاول تقديم كل شي للمنتخب، وجميع أفراد الجهاز الفني السابق للمنتخب لم يقصروا لكنهم لم يحالفهم التوفيق".

وأكمل:" محظوظون بوجود المدرب البرتغالي كيروش معنا، لأنه صاحب مسيرة قوية، ولعب 4 نهائيات كأس العالم ويملك تجربة قوية".

txt

رسميًا.. محمد صلاح يشارك مع منتخب مصر أمام ليبيا

txt

استعدادات منتخب مصر لكرة القدم للمبتورين قبل انطلاق أمم أفريقيا

وتابع:" منتخب مصر كبير ويستحق بالفعل تولى تدريبه صفوة المدربين في العالم ، منتخب مصر تكليف وتشريف لأي لاعب يحصل على هذه الفرصة، عشنا فترة من عدم الاستقرار ونتمنى أن يعود المنتخب لسابق عهده".

وأتم :" كيروش طلب تقريرا مفصلا عن أي لاعب مصري يوجد في أي دولة في العالم وقال منتخب مصر مفتوح أمام الجميع".

منتخب مصر كأس العالم أون تايم المنتخب الوطني أون تايم سبورت المدرب البرتغالي الجهاز الفني للمنتخب

ترشيحاتنا

المهن التمثيلية: الفن المصري يؤدي رسالته على المستوى الداخلي والعربي

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

كلايف سنكلير.. وفاة مخترع الآلة الحاسبة والكمبيوتر الرخيص بمرض خطير

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

عايشين بفلوس تركي آل الشيخ.. حسين لبيب يصدم جماهير الزمالك

مدرب منتخب مصر يكشف مصير مصطفى محمد ورسالة محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

وزيران ومسئول زملكاوي .. من هو رئيس اتحاد الكرة القادم؟

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ