وائل جمعة: يوجد فرصة لضم مجموعة من اللاعبين

أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تحدث خلالها جلسته الأولى مع أفراد الجهاز الفني للمنتخب وشدد على ضرورة العمل من أجل التأهل لكأس العالم 2022.

وقال جمعة خلال تصريحاته عبر فضائية أون تايم سبورت 2:" المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يتحدث دائما ومن أول جلسة عن هدف التأهل لكأس العالم 2022".

وأضاف أن، دافعت عن منتخب مصر في وقت سابق كلاعب، والآن في هذا المنصب سأحاول تقديم كل شي للمنتخب، وجميع أفراد الجهاز الفني السابق للمنتخب لم يقصروا لكنهم لم يحالفهم التوفيق".

وأكمل:" محظوظون بوجود المدرب البرتغالي كيروش معنا، لأنه صاحب مسيرة قوية، ولعب 4 نهائيات كأس العالم ويملك تجربة قوية".

وتابع:" منتخب مصر كبير ويستحق بالفعل تولى تدريبه صفوة المدربين في العالم ، منتخب مصر تكليف وتشريف لأي لاعب يحصل على هذه الفرصة، عشنا فترة من عدم الاستقرار ونتمنى أن يعود المنتخب لسابق عهده".

وأتم :" كيروش طلب تقريرا مفصلا عن أي لاعب مصري يوجد في أي دولة في العالم وقال منتخب مصر مفتوح أمام الجميع".