مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية تنظم ندوة لنبذ التعصب

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، لقاءً حواريًا تحت عنوان "مصر أولاً.. لا للتعصب" ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية وذلك بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع لمشيخة الأزهر.

أدار اللقاء الشيخ معاذ عبدالرحمن محمد، عضو الفتوى لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بحضور 100 شاب وفتاة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بنشر التوعية الأسرية في المجتمع.

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وأكدت دكتورة صفاء الشريف أن هذه اللقاءات تهدف الي خلق جيل جديد بدون تعصب وذلك عن طريق التكاتف بين مؤسسات الدولة من خلال رؤية واستراتيجية تجعل مصر في مكانه متقدمة في القطاع الشبابي والرياضي، وكذلك لنبذ التعصب بأنواعه سواء التعصب الدينيّ أو الرياضيّ أو غيره وتبين مخاطرة على الفرد والمجتمع وسبل التغلب عليه.

وأشارت إلى أن مديرية الشباب والرياضة مستمرة في العمل على تنمية عقول الشباب وتثقيفهم دينيا وسياسيا واجتماعيا للوصول بهم لعقول واعية ومدركة.