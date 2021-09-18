هشام جمال يشارك متابعيه صورة برفقة محمود الخطيب.. شاهد

نشر الفنان هشام جمال صورة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



وظهر هشام جمال في الصورة برفقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مما نال اعجاب متابعيه.

وشارك هشام جمال وأحمد سعد ورامي جمال وفرقة واما، التي تضم أحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، في حفل تدشين النجمة ‏العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب التتش، وذلك من خلال أغنية «الأهلي ‏القمة اسم على مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

وشهد حفل تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، و قيادات رياضية وإعلامية والشخصيات العامة.‏

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏

واتخذت إدارة النادي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة ‏العاشرة»، حيث تقرر دخول الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على ‏مستشفى المعلمين، وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة ‏المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات الضيوف.‏