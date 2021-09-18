اسرق ودمر.. تحدى لتخريب المدارس الأمريكية يحقق ملايين المشاهدات.. تفاصيل

انتشر بسرعة مذهلة على منصة «تيك توك» تريند جديد قاتل باسم «اسرق ودمر» محققًا أكثر من 235 مليون مشاهدة، ومتسسبًا في تدمير حمامات المدارس بشكل خاص.

وحذَّرت السلطات التربوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الطلاب من المشاركة في االتحدي الذي يدفعهم لتدمير منشآت المدارس وتخريب الجدران وسرقة تجهيزات أخرى.

وذكر موقع «ميل أونلاين» أن العديد من المنشآت التعليمية أبلغت عن تعطل تركيبات الإضاءة وسخانات المياه، وموزعات الصابون، وموزعات المناشف الورقية، والمرايا، وغيرهم.

وفي هذا السياق، قالت أوبري تشانسيلور، مسؤولة بمدارس نورث إيست في تكساس إن المنطقة كانت ضحية للتحدي الضار الذي انتشر كالإعصار.

مساءلة قانونية

ويواجه الطلاب المتلبسون بالجرم إجراءً تأديبياً ويتوقع منه آباؤهم دفع تعويضات أيضاً إذا كان ذلك ممكناً، كما يمكن أن يتطور الأمر للمساءلة القانونية.

من جانبه، أكد الدكتور توني زيتشه، مدير مدرسة في فلوريدا، أن مدرسته شهدت أيضاً تدمير ممتلكاتها ما اضطره لتوجيه رسالة تحذير إلى طلابها، يوم الاثنين.

وأكد للطلاب: «سنحقق في كل مقطع فيديو، ونراقب ونستخدم لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي للقبض على الطلاب المسؤولين وسنطلب تدخل سلطات إنفاذ القانون في كل موقف مع توفير الانضباط المدرسي بأقصى مستوى مسموح به».

سرقة للكل

ويقول المسؤولون في مدارس أمريكية عديدة إن الطلاب كانوا يسرقون كل شيء من الحمامات، من موزعات الصابون إلى أدوات قضاء الحاجة وحتى المغسلة بأكملها.

واضطر مسؤولو أحد المدارس بكاليفورنيا إلى إنشاء بوابة إلكترونية للطلاب وأولياء الأمور للإبلاغ عن انتهاكات «devious licks» أو «اسرق ودمر» من دون الكشف عن هويتهم.

ووجهت المدرسة رسالة للسكان وأولياء الأمور تخضع تلك الأنواع من الانتهاكات لإجراءات تأديبية وقد تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، ولن يكون الآباء بمنأى من العقاب، إذ سيتعين عليهم دفع تعويضات بسبب الأضرار التي لحقت بممتلكات المدرسة.