أمن الغربية يعثر على طفل من الثلاثة في واقعة اختفاء أطفال "عياش" بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من استعادة أحد الأطفال الثلاثة المتغيبين بقرية عياش مركز المحلة بعد اختفائهما من القرية صباح الخميس الماضي، في ظروف غامضة.

وكشفت الجهود الأمنية في البحث عن إعادة أحد الأطفال الثلاثة ويدعى معاذ سامح زنقل 10 سنوات، وتحديد تواجده بمحافظة الإسكندرية للتنزه، وجاري البحث عن الشقيقين محمد ومصطفى رجب الجويلي أولاد خاله.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد عصام محمد مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ مفاده اختفاء شقيقين وابن عمتهم أعمارهم تتراوح من 7 إلى 12 سنة من قرية عياش بدائرة المركز، منذ صباح الخميس الماضي في ظروف غامضة، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الأهالي خوفًا من تعرضهما للخطف.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ لتحديد ملابسات اختفاء الأطفال تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وتجمع الأهالي مطالبين بإيجاد الأطفال الثلاثة.

وأفادت جهود البحث، أن الأطفال الثلاثة سافروا معا للإسكندرية للتنزه وتم إيفاد مأمورية أمنية بالإسكندرية، وتم إعادة أحدهما وجاري البحث عن الأخرين وإعادتهما لأحضان أسرهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.