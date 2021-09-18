عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة المصرية يرتفع 0.54% الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث وأغلق مؤشر البورصة المصرية إيجى إكس 30 عند 10996 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 0.54% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.1% مغلقا الفترة عند 2886 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.17% عند الفترة مغلقا 1862 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.45%مغلقا عند 13502 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنسبة 1.8% مغلقا الفترة عند 3866 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 5.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 726.3 مليار جنيه مقابل 721.2 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة مؤشرات البورصة المصرية مؤشر البورصة البورصة المصرية ربح رأس المال السوقي

ترشيحاتنا

شعراوى: منع الحرق المكشوف للقمامة وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات لكبس قش الأرز

لبنان .. وزير البيئة يوجه طلبا عاجلا لإدارة مرفأ بيروت قبل الشتاء

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

منظمة الصحة العالمية: مخاوف من متحورات كورونا في أفريقيا

بعد تطعيم 3 ملايين.. الإسرائيليون يعارضون أخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذا السبب

تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يكشف إنجازات تطوير التعليم حتى الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

موجة ارتفاع جديدة .. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيرة للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيبين وموظف في واقعة "السجود للكلب"

تحطيم المحال التجارية في البحيرة.. الأجهزة الأمنية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ