مؤشر البورصة المصرية يرتفع 0.54% الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث وأغلق مؤشر البورصة المصرية إيجى إكس 30 عند 10996 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 0.54% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.1% مغلقا الفترة عند 2886 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.17% عند الفترة مغلقا 1862 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.45%مغلقا عند 13502 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنسبة 1.8% مغلقا الفترة عند 3866 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 5.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 726.3 مليار جنيه مقابل 721.2 مليار جنيه.