تكريم المتفوقين بالثانوية العامة والأزهرية خلال مباراة نهائي دوري مستقبل وطن بالجيزة

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كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة المتفوقين بالثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بإحدى القاعات الرياضية بمدينة ٦ أكتوبر، وأيضًا أقيمت مباراة نهائي دوري مستقبل وطن في موسمه الثالث بمحافظة الجيزة.

وشارك في حفل التكريم النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل، والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن با بالجيزة.

وتسلم فريق أمانة مركز أبو النمرس، الفائز بالبطولة، حيث تم تسليمه شيكًا بـ ٢٥ ألف جنيه، إضافة إلى درع البطولة.

كما تسلم الفريق الثاني "أمانة مركز أوسيم" شيكًا بقيمة ٢٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة وعددًا من قيادات ونواب المحافظة.

كما شارك في توزيع الجوائز عادل بن عبد الرحمن العسومى " رئيس البرلمان العربي " والنائب أشرف رشاد الأمين العام ونائب رئيس حزب وزعيم الأغلبية فى البرلمان ، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ " النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة ، النائب عبدالوهاب خليل عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بالجيزة ، النائب النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، النائب أحمد سعد نويصر عضو لجنة النقل والمواصلات ، النائب نادر الخبيرى عضو لجنة النقل والمواصلات والمواصلات ، النائب اللواء صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، النائب حسام المندوة الحسينى ، النائبة هند الزمر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب .



