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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فاروق يعلن توصيات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي

ويزر التعليم العالي
ويزر التعليم العالي

أعلن د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، مساء أمس الجمعة، توصيات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، الذي نظمته الوزارة على مدار يومين (16-17 سبتمبر الجاري) بالعين السخنة، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية ورؤساء المعاهد البحثية والهيئات والمنظمات الدولية.

 

 كما حضر عدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

 

وأشار د. فاروق، إلى أن الجلسة الختامية للمنتدى انتهت إلى عدد من التوصيات، منها:


• الاستمرار في تلبية احتياجات الجامعات من تكنولوجيا المعلومات، وتوفير البنية التحتية المناسبة التي تساعدها على التحول الرقمي.


• تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ أهداف ومؤشرات الأداء لمبادرة طالب رقمي، التي تم إطلاقها خلال فعاليات المنتدى.


• إشراك الجامعات الأجنبية والخاصة في المنصة الرقمية للمشروعات القومية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


• قيام وزارة التعليم العالي بتقديم الدعم الفني والتقني، ووضع خارطة الطريق، وتحديد الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية.


• عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ نتائج المنتدى.

 

كما وجه مساعد الوزير للتحول الرقمي، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه للمنتدى، والذي أسهم في نجاح المنتدى وانتظام فعالياته بالشكل الأمثل، وخروجه بالصورة المُشرفة للوزارة، موجهًا خالص شكره للشركات الراعية للمنتدى، ولكل القائمين على تنظيمه، سواء على المستوى الفني أو الإداري، مُعربًا عن أمله أن تلقى توصيات المنتدى طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.

 

يُذكر أن تنظيم المنتدى يأتي في ضوء الإستراتيجية القومية للتحول الرقمي وتوجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية؛ نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

 

ويهدف المنتدى إلى تعزيز ثقافة التحول الرقمي بالمجتمع الأكاديمي، وعرض رؤية البيئة التعليمية الجامعية في عصر جامعات الجيل الرابع؛ لضمان استمرار المؤسسات التعليمية في تأدية عملها بالشكل الأمثل.

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