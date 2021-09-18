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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حجازي يتصدر قائمة الأكثر مشاركة قبل مواجهة النصر بالدوري السعودي

حجازي
حجازي

يحل فريق اتحاد جدة بقيادة محترفنا المصري أحمد حجازي، ضيفًا على نظيره النصر، اليوم السبت، على أرضية ملعب “مرسول بارك” في الرياض، الساعة السابعة والنصف مساءً، في قمة الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، (الدوري السعودي).

 

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، يتصدر أحمد حجازي وسعود عبد الحميد لاعبا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، قائمة الأكثر مشاركة هذا الموسم قبل مواجهة الكلاسيكو أمام النصر.

 

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن حجازي وسعود حققا العلامة الكاملة بعد مشاركتهما في 360 دقيقة من إجمالي المباريات الأربع الماضية التي خاضها الفريق الاتحادي في الدوري، ويليهما المغربي كريم الأحمدي بـ353 دقيقة.

 

ويتواجد الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن الرائد المتصدر.

 

بينما يتواجد فريق النصر في المركز الثامن، بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط.

 

ويواجه النصر ، تحدي من نوع خاص أمام الاتحاد، حيث أنه لم يفز على منافسه منذ نحو 1002 يومًا بحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية.

 

ويعود آخر انتصار حققه النصر على الاتحاد إلى يوم 21 ديسمبر من العام 2018، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق النصراوي بهدفين مقابل هدف، وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدفين في تلك الليلة.

 

وواجه النصر خصمه الاتحاد بعد ذلك في 5 مباريات بالدوري، لم يقدر خلالها على تحقيق الفوز في أي منها، حيث خسر مرة 3-2 في الرياض، وخسر في المباراة الأخيرة بين الفريقين 1-2 في ملعب مرسول بارك الموسم الماضي، بالإضافة إلى 3 تعادلات بنتيجة 1-1.

أحمد حجازي اتحاد جدة الدوري السعودي كأس محمد بن سلمان فريق النصر حجازي

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