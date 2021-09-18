عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة: ندعم الطلاب ونقف بجانبهم ونحرص على عدم وضعهم في أي موقف محرج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير على قناة القاهرة والناس، إن إدارة جامعة القاهرة متمسكة بحق الطلاب ذوي القدرات الخاصة في الدراسة بكليات الجامعة طالما أن إعاقتهم لا تتعارض مع طبيعة الدراسة، مؤكدًا أن المقياس هو الكفاءة، وأن توزيع التنسيق ودرجات الثانوية العامة هي المعيار الذي يحكم بين الطلبة للالتحاق بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة قبلت خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من المكفوفين وذوي الإعاقات المختلفة.

وأشار الدكتور الخشت، خلال مداخلته، أن قبول الطلاب المكفوفين أو غيرهم من ذوي القدرات الخاصة كان في الكليات النظرية فقط مثل الآداب والحقوق، لكن منذ سنوات وبالتنسيق مع السيد وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات تم طرح وجهة نظر تعيد إلى هذه الفئة حقها لأن الإعاقة لاتمنع أحدا من الالتحاق بالكلية طالما أن الإعاقة لا تتعارض مع طبيعة هذه الدراسة.

txt

آداب القاهرة تعلن عن موعد المقابلات الشخصية لطلاب دبلوم التنمية الثقافية

txt

الخشت: إعداد فيلم وثائقي عالمي للعرض في مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن سياسة جامعة القاهرة الثابتة خلال الأربع سنوات الماضية هي قبول المكفوفين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معربا عن دهشته عند قرائته استغاثة الطالبة أمنية، مشيرًا إلى أن هذه الطالبة يجب أن تكرم ولا يجب أن يوضع أمامها العراقيل والعقبات وهي تحت الرعاية الكاملة من الجامعة والكلية، مؤكدًا أن الطالبة حققت إنجازًا كبيرًا لكونها حصلت على درجات تؤهلها الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تدعم طلابها وتقف بجانبهم، وتمنع وضعهم في أي موقف محرج، مضيفًا أن الجامعة لديها وسائل دعم متعددة ومختلفة للطلاب غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم، ومن هذه القرارات إعفاء الطالب من كافة المصروفات الدراسية سواء البرامج العادية أو البرامج المتميزة والخاصة في حالة وفاة والد الطالب أثناء دراسته، وذلك بالإضافة إلى الحالات التي تتعثر حالتهم المادية.

ولفت الدكتور الخشت خلال مداخلته، أن الجامعة منعت شهادة الفقر كشرط من شروط الالتحاق بالمدن الجامعية لغير القادرين، كما أتاحت الجامعة أمام جميع الطلاب العلاج في جميع مستشفيات قصر العيني بمجرد إظهار الكارنية الجامعي، وذلك بعد أن كان علاج الطلاب مقتصرا فقط في مستشفى الطلبة بميدان الجيزة.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت إدارة جامعة القاهرة الثانوية العامة توزيع التنسيق

ترشيحاتنا

مكافأة ولاء.. ميسي يحصل على 110 مليون يورو في باريس سان جيرمان

باسم إنتيجرا.. هوندا تكشف عن سيفيك الجديدة في الصين

السعودية تحذر من التجمع في المناسبات لأكثر من 20 شخصا

العفو الدولية تدعو إيران للإفراج غير المشروط عن مغني الراب توماج صالحي

تنسيق الجامعات 2021 .. كل ماتريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة

رغم غلق البورصات العالمية اليوم .. 3 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب محليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

رغم غلق البورصات العالمية اليوم .. 3 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب محليا

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

إخلاء مجمع محاكم المنيا بعد العثور على منشور يهدد بتفجيره.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فيديو

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ