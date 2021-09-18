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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن عن موعد المقابلات الشخصية لطلاب دبلوم التنمية الثقافية

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن بدء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بدبلوم التنمية الثقافية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، يوم الاثنين الموافق٢٧ من أغسطس الجارى فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

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جامعة القاهرة فى أسبوع .. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد .. صرف 1200 جنيه مكافأة للعاملين بالمستشفيات استعدادا للعام الدراسي

وكانت قد أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لدبلوم التنمية الثقافية ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس الجارى.

وفى هذا التقرير ننشر لكم شروط القبول والأوراق المطلوبة  للالتحاق بالدبلومة  الثقافية.

شروط القبول بالدبلومة 


 

أن يكون الطلاب حاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أي من التخصصات المعتمدةمن المجلس الأعلى للجامعات دون شرط التقدير .

اجتياز اختبارات القبول التحريرى والشفوى بنجاح .

 

الأوراق المطلوبة 
 

1- شهادة التخرج

2- شهادة الميلاد

3- صورة الرقم القومى

4- موقف التجنيد بالنسبة بالنسبة للذكور

5- موافقة جهة العمل للعاملين فى الحكومة

6- 6  صور شخصية

 

الرسوم الدراسية 

 

اختبار القبول ( 370 جنيها )

مصاريف السنه الاولى ( 1200 جنيه )

مصاريف السنة الثانية ( 750 جنيها )

 

نظام الدراسة 

سيكون نظام الدراسة بالنظام الهجين بين الحضور والدراسة اون لاين

 

اختبار القبول 

تبدأ اختبارات القبول بدءا من شهر سبتمبر 

المجلس الاعلى للجامعات التنمية الثقافية المقابلات الشخصية كلية الاداب جامعة القاهرة دبلوم التنمية الثقافية شروط القبول بالدبلومة

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