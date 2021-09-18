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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرص عمل بالخارج.. نصاب يستولى على أموال عدد من المواطنين بالشرقية

كلبش
كلبش

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ( بعض المواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية ) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية دون الوفاء بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهتة اعترف بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهزة وزارة الداخلية لعامة لمكافحة جرائم الأموال العامة م بمحافظة الشرقية إحدى الدول الإستيلاء على أموال

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ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

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