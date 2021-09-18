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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تحذر من التجمع في المناسبات لأكثر من 20 شخصا

السعودية
السعودية

جدد تطبيق توكلنا بالمملكة العربية السعودية مطالبة الجميع بضرورة  الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، فيما يتعلق بالتجمعات والحد المسموح به للوجود في موقع المناسبة وإصدار التصاريح لذلك عبر التطبيق.

وذكر “توكلنا” قائلا: إن تصريح التجمع يمكن استخدامه من قبل الأشخاص في حال وجود زائرين لديهم لمناسبة معينة مثل الأعراس والتعزية وغيرهما، حيث يتم إصداره من خلال صفحة الخدمات في التطبيق، باختيار طلب تصريح جديد، ثم اختيار تصريح تجمع، ثم تحديد نوع التصريح حكومي أو تجاري أو شخصي، ثم تعبئة الحقول المطلوبة، ثم طلب التصريح.

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وشدد أيضا على أن الحد الأقصى المسموح به في تصريح تجمع شخصي 20 زائرا، مهيبا بالجميع الالتزام والتقيد بتعليمات الجهات المختصة.

وأفاد بأن متطلبات تصريح تجمع شخصي هي: كتابة اسم مقر التجمع، ثم تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان بحد أقصى 20 زائرا، ثم تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر، ثم تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب تصريح.

السعودية تطبيق توكلنا الحد الأقصى المناسبات تصريح حكومي

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