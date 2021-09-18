"الحديدي" يعلن تجديد عقد السولية مع الأهلي وتفاصيل اعارة سعد سمير

كشف حازم الحديدي وكيل أعمال اللاعبين عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع عمرو السولية نجم الفريق لتجديد تعاقده، مؤكدا أن الأمر مسألة وقت والأمر تم بنسبة 100% حيث سيتم التجديد لمدة 3 سنوات.

وأضاف حازم الحديدي في تصريحات لـ قناة “اون تايم سبورت ” أن وليد سليمان نجم الفريق مستمر مع الأهلي، حيث أنه قائد للفريق وله دور كبير في غرفة الملابس وعلامة فارقة في الأهلي، مشددا على أن وليد سليمان مستمر مع الفريق ولن يرحل وعقده مازال فيه موسما آخر.

وقال إن معظم اللاعبين في الأهلي يفضلون الاعتزال في أوج مجدهم وليس عند الوجود على دكة البدلاء.

وعن حقيقة العروض الخاصة برحيل محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، أكد “الحديدي” أن الشناوي لا يفكر سوي في التتويج بالبطولات مع الأهلي ومع المنتخب خلال الفترة المقبلة، حيث انه يرغب في تأهل المنتخب لـ كأس العالم قطر 2022 والتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعن إعارة سعد سمير نجم الأهلي إلى نادي فيوتشر، أكد “الحديدي”، أن الأهلي خير سعد سمير في مسألة البقاء داخل الفريق أو الرحيل للإعارة ولكن اللاعب فضل الإعارة حتى يشارك بشكل اساسي و يعود مرة أخرى للأهلي، موضحا أن الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي التقي سمير ووجه له الشكر على دوره في الفريق طوال السنوات الماضية.

وعن اعارة محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك لـ فيوتشر، أكد ان الظروف لم تخدم جنش في الزمالك ويبدو ان هناك اتفاق بين الإدارة واللاعب، مشددا على أن اللاعب سوف يتألق في فريقه الجديد ويشارك في المنتخب مرة أخرى.

وأضاف أن توقيت رحيل اللاعب عن الزمالك أمر مثير للدهشة والاستنكار.



على جانب آخر كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن دخول الثنائي حسين عبد اللطيف وعصام مرعي نجمي القلعة البيضاء السابقين دائرة المرشحين للانضمام إلى الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لأسامة نبيه.



وأكد المصدر أن عصام مرعي الأقرب للمنصب، ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على الفرنسي كارتيرون قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب العام الجديد.



كما دخل أحمد سمير نجم الزمالك السابق ضمن المرشحين لتولي منصب المدرب المساعد خلفا لأحمد عبد المقصود الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.



ويعقد مسئولو الزمالك جلسة اليوم مع فاروق جعفر المستشار الفني بحضور حسين السيد عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك لاختيار معاوني كارتيرون.