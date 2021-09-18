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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محمد طارق: القرآن هو البداية لأي منشد يريد أن يكون ناجحًا

محمد طارق منشد الشارقة
محمد طارق منشد الشارقة

قال محمد طارق منشد الشارقة، إن بداياته مع الإنشاد كانت في الأساس الاهتمام بالقرآن مضيفًا أن أي منشد لابد وأن يهتم بالقرآن الكريم، وتجويده وحفظه لأنه الأساس للصوت وللغة العربية، ومخارج الحروف،  والقرآن هو البداية لأي منشد يريد أن يكون ناجحًا.

وأضاف محمد طارق خلال ندوة له في صدى البلد: لو تريد  تعلم الألفاظ والكلمات الجيدة عليك بالقرآن، وإذا أردت أن يكون صوتك جيدًا عليك بالقرآن وممارسة القرآن يوميا تجعل الصوت رائعًا، ويساعد المنشد أيضًا أن يكون متقنًا للغة العربية والنغمات الموسيقية.


وأوضح أن القرآن يعلمنا أيضًا المقامات الموسيقية ومقامات القرآن هي المقامات التي نحتاجها في الإنشاد.


وتابع: القرآن هو الداعم الأساسي للإنشاد الديني، سماعا وقراءة، لأنها تجعل المنشد متقنا جدًا للقرآن الكريم.

 

محمد طارق منشد الشارقة الألفاظ والكلمات الجيدة عليك بالقرآن الإنشاد

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