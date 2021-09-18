تنفيذ 670 حكما وضبط 556 مخالفة مرورية و23 قضية تموينية بأسوان

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم "السبت "، تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن تم ضبط متهم ، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن (300) جرام ، بالإضافة إلى ضبط سلاح أبيض ، وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 670 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (147) حكم حبس جزئي، و( 29 ) حكم حبس مستأنف، و( 357 ) أحكام غرامات، و( 136 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط حالة جنايات .

واقرأ أيضًا:

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية ، علاوة علي ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، فضلاً عن ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي .

أما في مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 556 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 100 مخالفة، وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 50 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 86 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 105 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 40 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.