حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات بشارع الزهور بحي وسط الإسكندرية

شنّ حي وسط الإسكندرية برئاسة رجب النقيدي وبحضور الأستاذة هدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة عدد من الحملات الموسعة علي شارع الزهور أسفرت عن ضبط 19 حالة إشغال متنوعة، كما استهدفت الحملة إزالة كافة الحواجز التي تُعيق حركة المواطنين والمرور في الشوارع المحيطة مما أسفر عن إزالة أكثر من ٨٥ حاجزًا بأشكال مختلفة.

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كما تمركزت نقطة ثابتة مختصة من حي وسط الإسكندرية، وإدارة المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية بشارع الزهور على مدار اليوم، وذلك لمنع عودة الإشغالات والمخالفات مرة أخرى. كما تم التنبيه علي البائعين بالالتزام بحدود المحال التجارية الخاصة بهم وعدم التعدي على حرم الطريق ومن يخالف يتم اتخاذ عقوبات رادعة ضده.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرئيس حي وسط بإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشارع الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط، وتكليفه لمدير عام المتابعة بالمحافظة بالتواجد اليومي والتأكد من عدم وجود أي إشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمحاسبة أي مقصر.