جوائز حصدها محمد طارق قبل فوزه بلقب منشد الشارقة.. فيديو

قال محمد طارق منشد الشارقة ، إن القاريء الشيخ مصطفى اسماعيل أحد عظماء دولة التلاوة، هو قاريء مختلف في مقاماته وكان شخص يمكن أن نطلق عليه" سميع" لأنه كان يسمع المقاطع الموسيقية الغربية ويحدثها بشكل يمكن استخدامه في مقامات وتلاوة القرآن الكريم.

وأضاف محمد طارق خلال ندوة له في “صدى البلد”، أن فترة دراسته الجامعية أخذ خطوة كبيرة في مجال الإنشاد الديني، مشيرًا إلى أنه فاز بالعديد من مسابقات الإنشاد الديني في جامعة المنصورة.



وأكمل: دخلت مسابقة إبداع ، وحصلت المركز الأول بين 100 جامعة، مشيرًا إلى أن دخوله كلية التربية قسم اللغة العربية أثقلته في موهبة الإنشاد.

ونوه بأنه فاز بالمركز الأول في مسابقة على مستوى جامعات مصر ، وبالمركز الأول في مسابقة الفائزون 2016 و صولًا إلى الفوز بلقب منشد الشارقة 2020.