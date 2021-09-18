بعد الوعكة الصحية.. نجلاء بدر لـ كريم فهمي: ألف سلامة يا غالي

وجهت الفنانة نجلاء بدر، رسالة للفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

ونشرت نجلاء بدر صورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف سلامة عليك يا غالي

إن شاء الله حاجة بسيطة و تعدي على خير وترجع بيتك بألف خير وصحة وسلامة 🙏🙏".



في أول تعليق له بعد إصابته بجلطتين في الرئة، كشف النجم كريم فهمي لـ “صدى البلد” تطورات حالته الصحية.



وقال كريم فهمي: أنا حاليا في العناية المركزة .. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم".



أضاف: "الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن، نافيا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا".



أحدث أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.