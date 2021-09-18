شركاء النجاح| معتز البطاوي يشكر لاعبي سيراميكا كليوباترا الراحلين عن الفريق

وجه معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، الشكر لجميع اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق الموسم الحالى وتمنى لهم التوفيق، مشيرًا إلى أنهم كانوا شركاء نجاح.

ورحب معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا بجميع اللاعبين الجدد داخل الفريق ، وتمنى لهم التوفيق، والمساهمة في ظهور سيراميكا كليوباترا بشكل مميز خلال الموسم الجديد.

ووجه المدير الرياضي، التحية والشكر للمهندس طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، على المجهود الذي يبذله من أجل توفير كافة احتياجات الفريق في الموسم المرتقب، مشددًا على أنه فضل التواجد مع الفريق خلال المعسكر المغلق من أجل الاطمئنان على سير الأمور بشكل صحيح.

وأضاف: أتمنى من الجميع العمل على استمرار الانطباع الإيجابي الماثل في أذهان الشارع الكروي عن فريق سيراميكا كليوباترا الذي وُلد كبيرًا رغم حداثة عهده بالدوري الممتاز، مشددًا على أنه يتعين على الجميع العمل والاجتهاد من أجل استمرار هذا الانطباع.

واختتم المدير الرياضي حديثه بأن لديه ثقة كاملة في الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وموسم مميز.