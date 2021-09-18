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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغنيمي: حملة شجع سموحة حققت نجاحات كبيرة وحظيت بإشادة من الجميع

مجلس إدارة نادي سموحة
مجلس إدارة نادي سموحة

قال الدكتور عمر خميس الغنيمي عضو مجلس إدارة نادى سموحة، إن حملة شجع سموحة حققت نجاحات كبيرة، وحظيت بإشادة الجميع سواء من داخل أو خارج نادى سموحة.

وأضاف عمر الغنيمي في تصريحات صحفية ، أن الهدف من الحملة التعريف بما حققه وقدمه أبناء سموحة لناديهم وذلك بهدف تعزيز قيم الوفاء والانتماء لذلك الكيان الرياضى الكبير والشامخ.

وتابع  عمر الغنيمي: سموحة يضم بين جدرانه أكثر من ١٣ ألف لاعب مقيد في الاتحادات الرياضية خاصة وأنه أكثر من ٣٨ لعبة رياضية، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الأندية الرياضية.

وتوجه عمر الغنيمي بالشكر لرئيس مجلس إدارة النادي على دعمه المستمر وتشجيعه على تطوير وتنفيذ الأفكار التى يتم منافساتها في طاولة مجلس إدارة النادي.

عمر خميس الغنيمي نادي سموحة حملة شجع سموحة لاتحادات الرياضية

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