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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020 /2021 .. غدا

نتائج مسابقات الجامعات
نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021، وذلك غدا الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائب الوزير لشئون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات.

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وكان قد استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول الانتهاء من تحكيم مسابقات الجامعات التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بين الجامعات المصرية، والتى شملت عدة مجالات.

واهتمت المسابقة الأولى  بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسي المنتهى، واهتمت المسابقة الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واهتمت المسابقة الثالثة بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي.

واهتمت المسابقة الرابعة بأفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، وتناولت المسابقة الخامسة أفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والبحوث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

واهتمت المسابقة السادسة بأفضل جامعة صديقة للبيئة، واهتمت المسابقة السابعة بالمنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ركزت على عمل هوية بصرية مُتميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت في هذه المسابقة الجامعات الحكومية والخاصة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن إعلان نتائج كافة هذه المسابقات سيتم خلال الأسبوع القادم، في فعالية كبرى يحضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائب الوزير لشئون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المركز الإعلامي سيوجه الدعوة للإعلاميين المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي لحضور هذه الفعالية.

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