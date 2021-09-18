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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان توضح حقيقة فصل الطلاب متعاطي المخدرات.. وتأكيد على علاج الطلاب فى سرية تامة وبدون تشهير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان: 

لا فصل للطلاب المتعاطين للمخدرات
  الجامعة تتكفل تكفلا تاما بعلاج طلابها 

مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان : 

نفوم بعلاج الطلاب فى مستشفي الجامعة 

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، خبرا عن فصل جامعة حلوان لأي طالب نهائيا فى حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الخبر المنتشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عن فصل أى طالب فصلا نهائيا من الجامعة فى حالة تعاطيه المخدرات، غير صحيح بالمرة وما هو إلا عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وصرح الدكتور رفاعي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك سياسة خاصة من إدارة الجامعة للتعامل مع حالات تعاطي المخدرات، وأن الجامعة تقوم بالعديد من الحملات التوعوية للطلاب حتى لا يقوموا بتعاطي مثل هذه السموم والتوعية بمدى خطورتها عليهم.

"جامعة حلوان": لا فصل للطلاب المتعاطين للمخدرات

وأعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان أن جميع الأخبار المنشورة والمتداولة عن الفصل النهائي للطلاب المتعاطين للمخدرات كاذبة، وأن جامعة حلوان تتبنى علاج أبنائها سرًا وتتكفل تكفل تام بعلاجهم دون التشهير بهم.

وأشار اتحاد الطلاب إلى وجود مقر خاص بمكافحة الإدمان داخل حرم الجامعة لتسهيل سُبل التواصل الممكنة وتقديم المساعدة للجميع .

وقال الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان، إن الإدارة الطبية بجامعة حلوان تقوم بعمل تحليل الطلاب وإذا اثبت تعاطى الطالب للمخدرات نبلغ إدارة الجامعة والتى تقوم بدورها بإعلام الكلية التى يتواجد بها الطالب.

وأكد الدكتور محمد عمر أن جامعة حلوان تساعد طلابها الذين يتعاطون للمخدرات ويردون العلاج وتوفير لهم العلاج اللازم حتى يقلعوا عن هذه السموم التي تدخل الى أجسادهم، وذلك من خلال مستشفى الطلبة لجامعة حلوان او من خلال المستشفيات الأخرى التى تعاقدت معاها الجامعة لعلاج الطلاب.

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وسبق وأعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورنا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة و الاطقم الطبية بالمستشفيات ، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأوضح ماجد نجم، أنه تم تخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وفريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد.

وأكد ماجد نجم أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ودعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين على حد سواء حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوفاء وحصده لأرواح مواطنيها وأثار وتداعيات ذلك على الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحمايتهم.

جامعة حلوان فصل للطلاب المتعاطين للمخدرات المتعاطين للمخدرات رواد مواقع التواصل الإجتماعي منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا اخبار التعليم

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