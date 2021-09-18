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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بإجراءات احترازية مكثفة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

مع اقتراب حلول العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم بإجراءات مكثفة بالتزامن مع إعلان نتائج المرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة وبدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، حيث تستعد الجامعة في جميع القطاعات  لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لضمان بدء عام جامعي جديد دون   صعوبات أو معوقات.

ووجه الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى ضرورة إعداد الجداول الدراسية وسرعة إعلانها على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها، لتحقيق عملية تعليمية منتظمة ومستقرة  لبدء الدراسة بالعام الجديد فى التاسع من أكتوبر القادم

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.وأضاف أن الجامعة تستعد  لبدء الدراسة طبقًا للنظام التقليدى ماقبل أزمة كورونا حيث ستكون الدراسة وجها لوجه بين أعضاء هيئة التدريس و الطلاب وقد تم إعداد الجداول علي هذا النحو.
وتحسبا لأية متغيرات تؤثر على حضور الطلاب إلى  الجامعة  فقد وضعت الجامعة العديد من الخطط للتعامل مع متغيرات أزمة فيروس كورونا المستجد، ورفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة كافة، بداية من بوابات الدخول وصولاً إلى المدرجات والقاعات الدراسية. واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق نمط التعليم الهجين، الذى يجمع بين التعليم المباشر وجهًا لوجه، والتعليم عن بعد عبر الإنترنت إلى جانب تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق التباعد الاجتماعي وذلك بتناوب وتقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع تبعًا لطبيعة الدراسة بالكليات النظرية والعملية.

وفيما يخص المصروفات الدراسية فإن الجامعة لا تألو جهدا لدعم أبنائها الطلاب من خلال منظومة التكافل الاجتماعي ومساعدتهم علي دفع مصروفات الدراسة و  يشمل ذلك جميع الحالات المستحقة لهذا الدعم بالإضافة إلى طلاب المدن الجامعية

وقال الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن  الجامعة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لأبنائها الطلاب، ووفقا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات فيما يخص المقررات الدراسية ولن يكون هناك مقررات ورقية حيث ستكون جميعها إلكترونية مع بدايه الفصل الدراسي الأول ، هذا بالإضافة إلي الخدمات الطلابية الأخرى التى تقدم إلي الطلاب من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات مشيرا إلى أن الجامعة قد قامت بتطوير شامل للملاعب الرياضية لاستقبال أنشطة الطلاب على مدار العام.

هذا وتقوم جامعة حلوان خلال هذه الفترة بمتابعة أعمال إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد وتلقى التطعيمات للطلاب الجدد والقدامي للحفاظ على صحة الطلاب و سلامتهم مع بداية العام الدراسي الجديد،  ولن يتم السماح بدخول  الطالب إلى الجامعة دون تلقي اللقاح.

و تتبنى الجامعة حملة موسعة لتوفير اللقاحات لمنتسبيها من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين  وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث قامت الجامعة بتجهيز وإعداد مقرات طبية متعددة داخل الجامعة لتسهيل إجراءات تلقي اللقاح.
كما ستستمر عمليات التعقيم الدورية للقاعات والمدرجات ومعامل التدريس مع بداية العام الجامعي الجديد بالاضافة إلى توفير أجهزة لقياس درجات الحراره للمترددين على الحرم الجامعى والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة  داخل الحرم الجامعى وكليات القطاع الخارجى و توفير غرف للعزل تنفيذا للخطة الوقائية لوحدة مكافحة العدوي

كما يجرى تنفيذ أعمال الصيانة بالمدن الجامعية و المنشآت استعدادا لاستقبال العام الجامعى الجديد.

جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم نتائج المرحلة الأولى والثانية الثانوية العامة لتنسيق الجامعات الجامعات

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