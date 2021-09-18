عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زي ريال مدريد وبرشلونة.. المستشار القانوني لنادي الزمالك يكشف آخر تفاصيل أزمة قيد الفريق

الزمالك
الزمالك

كشف نصر عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك، عن آخر تفاصيل أزمة إيقاف القيد للفريق الكروي بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

 

يأتي هذا بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادى كاميرونى، مما أدى إلى توقيع غرامة بقيمة 4 ملايين دولار والتي تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار على نادي الزمالك بخلاف الحق القانوني بالفيفا والذي قضى بإيقاف القيد للنادي.

 

وكشف نصر عزام، عن تقديم استئناف فى المحكمة الرياضية على قرار إيقاف قيد الزمالك فترتين، ويسعي مسئولي النادي للحصول على حكم فى الاستئناف قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة.

 

وأشار عزام، إلي أن إيقاف القيد متعلق بالصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق، وهم ثلاثة لاعبين هم حمدى النقاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبد الواحد، لافتًا إلى أن قائمة الفريق والمعارين العائدين للزمالك ليس لهم دخل بقرار إيقاف القيد.

 

وشدد نصر عزام، أنه يبذل قصارى جهده من أجل حل أزمة إيقاف قيد الزمالك قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.

 

وأكد المستشار القانوني، أن القضيه ليست سهلة، وقال: "سبق وأن تم إيقاف قيد ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي، ولم يتمكنوا من رفع القرار، ولكننا نسعى جاهدين لحل الأزمة مثلما فعلنا فى السابق مع المصرى البورسعيدى".

 

وأكمل عزام أن الفترة ما بين الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية فى يناير المقبل سوف تشهد خوض الفريق ما يقرب من 5 مباريات فقط، وفى حالة عدم صدور حكم فى الاستئناف فلن يكون هناك ضرر كبير وسننتظر لفترة القيد فى يناير.

242306391_1209775572846393_6670920075974120999_n
242306391_1209775572846393_6670920075974120999_n
الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الزمالك المصري البورسعيدي الاتحاد الدولي عمر كمال نصر عزام

موضوعات متعلقة

استجابة لنداء رئيس النادي.. مشجع يتبرع بـ نصف مليون جنيه لدعم الزمالك

ترشيحاتنا

تطاول ومخالفات مالية.. الأوقاف توضح سيب التحقيق مع وكيل الوزارة بالإسماعيلية

داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على خط الغاز في سوريا

متحدث الوزارة ينفي تصدير الكهرباء ومحاسبة المواطن عليها بسعر أعلى|فيديو

ادعولي أعدي المرحلة دي| سوما توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد وعكة صحية

أخرة الهزار.. إخلاء سبيل الطفل المتسبب في ذبح شقيقه وإصابة والدتهما بالهرم

سيصدر بأكثر من معالج.. تسريبات تكشف مفاجآت عن أرخص هاتف رائد من سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

شاهد... كواليس مران الأهلي من معسكره المغلق ببرج العرب استعداداً للسوبر

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

بسبب عقوبة حسام أشرف.. مصدر بـ الزمالك يكشف موقف اللاعبين المعارين من القيد

التعليم: لن يحصل طالب لا يعرف القراءة والكتابة على الإعدادية

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

14 عاماً لتنفيذ العملية.. تفاصيل مثيرة عن اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

فيديو

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ