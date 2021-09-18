زي ريال مدريد وبرشلونة.. المستشار القانوني لنادي الزمالك يكشف آخر تفاصيل أزمة قيد الفريق

كشف نصر عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك، عن آخر تفاصيل أزمة إيقاف القيد للفريق الكروي بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

يأتي هذا بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادى كاميرونى، مما أدى إلى توقيع غرامة بقيمة 4 ملايين دولار والتي تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار على نادي الزمالك بخلاف الحق القانوني بالفيفا والذي قضى بإيقاف القيد للنادي.

وكشف نصر عزام، عن تقديم استئناف فى المحكمة الرياضية على قرار إيقاف قيد الزمالك فترتين، ويسعي مسئولي النادي للحصول على حكم فى الاستئناف قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة.

وأشار عزام، إلي أن إيقاف القيد متعلق بالصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق، وهم ثلاثة لاعبين هم حمدى النقاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبد الواحد، لافتًا إلى أن قائمة الفريق والمعارين العائدين للزمالك ليس لهم دخل بقرار إيقاف القيد.

وشدد نصر عزام، أنه يبذل قصارى جهده من أجل حل أزمة إيقاف قيد الزمالك قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.

وأكد المستشار القانوني، أن القضيه ليست سهلة، وقال: "سبق وأن تم إيقاف قيد ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي، ولم يتمكنوا من رفع القرار، ولكننا نسعى جاهدين لحل الأزمة مثلما فعلنا فى السابق مع المصرى البورسعيدى".

وأكمل عزام أن الفترة ما بين الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية فى يناير المقبل سوف تشهد خوض الفريق ما يقرب من 5 مباريات فقط، وفى حالة عدم صدور حكم فى الاستئناف فلن يكون هناك ضرر كبير وسننتظر لفترة القيد فى يناير.