الانتخابات التشريعية الروسية |هل تحمل مفاجأت بعد تراجع شعبية الحزب الحاكم؟

انطلقت الانتخابات التشريعية الروسية، صباح الجمعة وتستمر إلى مساء الأحد، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن انتخابات مجلس الدوما أهم حدث في حياة المجتمع، داعيا المواطنين للتصويت فيها.

ودعي قرابة 108 ملايين روسي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الروسية من الجمعة إلى الأحد؛ لانتخاب 450 نائبا في مجلس الدوما، نصفهم عبر نظام القائمة النسبية والنصف الآخر عبر الغالبية.

وينتخب الروس، إلى جانب أعضاء المجلس التشريعي، مرشحي البرلمانات المحلية، ورؤساء الأقاليم، ومجالس البلديات، في انتخابات يستخدم فيها التصويت الإلكتروني عن بعد لأول مرة على نطاق واسع.

ويهدف امتداد التصويت على مدار 3 أيام إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر أن تظهر النتائج مساء غد.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم بعض المعلومات حول الانتخابات التشريعية الروسية :

الانتخابات التشريعية الروسية

ينص الدستور الروسي على أن الجمعية الفيدرالية الروسية "البرلمان" هي الهيئة التشريعية في البلاد وهي تتألف من مجلسين هما مجلس النواب "الدوما" أي "الغرفة الدنيا" الذي يمثل الأحزاب السياسية ومجلس الفيدرالية "الغرفة العليا" الممثل للكيانات الروسية المختلفة.

وبحسب الدستور، يتألف مجلس النواب الروسي "الدوما" من 450 نائبا ينتخبون لولاية زمنية قدرها 5 سنوات، حيث يعمل النواب المنتخبون على التشريع وسن القوانين والتصويت وإقرار الموازنة، بالإضافة إلى ممارسة مهام مراقبة أداء الحكومة وسيرورة عملها ومساءلة الوزراء وغيرها من القضايا الأساسية في البلاد.

أما النظام الانتخابي المعتمد فهو نظام انتخابي مختلط يجري من خلاله انتخاب 225 نائبا ضمن القوائم الحزبية المغلقة، و225 نائباً آخر في الدوائر الفردية المفتوحة.

الأحزاب المشاركة في الانتخابات

ويشارك في الاستحقاق الانتخابي في روسيا هذه السنة نحو 14 حزبا روسيا استطاعت مسبقا جمع نحو 200 ألف توقيع للمشاركة رسميا في الاستحقاق بحسب القوانين الروسية.

وتتميز البنية السياسية الروسية بوجود مجموعة من "الأحزاب البرلمانية" التي تتألف من 4 أحزاب كبرى ثبتت حضورها التاريخي على مدى السنوات العشر الأخيرة.

حزب روسيا الموحدة

يدخل "حزب روسيا الموحدة" الاستحقاق الانتخابي بقوة هذه المرة خصوصا مع إدخال مرشحين من الطراز الثقيل إلى القائمة الحزبية الرسمية والمتمثلة بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، بالإضافة إلى وجوه أخرى بارزة في مناطق أخرى مثل رئيس الدوما فيتشسلاف فولودين.

يعتبر "حزب روسيا الموحدة" نفسه حزب الاغلبية الشعبية والمدعوم مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تقوم ايديولوجيته على مبادئ المحافظة على الوسطية والبراجماتية في سياسة والمجتمع، كما يدعو إلى تعزيز سيادة روسيا وزيادة قدرتها الدفاعية.

وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية أربع مرات، وحصد فيها المركز الأول بعدد النواب منذ عام 2003 وحصل خلال انتخابات 2016 البرلمانية على 344 نائبا.

الحزب الشيوعي الروسي

يعد الحزب الشيوعي الروسي من أكبر الأحزاب البرلمانية المعارضة للحزب الحاكم، وتأسس عام 1993 بعد سقوط الحزب الشيوعي السوفيتي، ويرأسه غينادي زيوغانوف، ويقوم الحزب اليساري على المبادئ والتعاليم الماركسية اللينينية ويحمل شعار بناء "الاشتراكية المتجددة" في روسيا.

وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية منذ نشوء دولة روسيا وحصد فيها المركز الثاني بعدد النواب، حيث حصل خلال انتخابات 2016 البرلمانية 42 نائبا.

الحزب الليبرالي الديمقراطي

يعد الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي من أقدم الأحزاب الروسية، حيث تم تأسيسه عام 1990 باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للاتحاد السوفيتي، وفي 12 أبريل 1991، أصبح ثاني حزب مسجل رسميًا في الاتحاد السوفيتي بعد الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي ويترأس الحزب منذ تأسيسه النائب فلاديمير جيرينوفسكي.

وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية منذ نشوء دولة روسيا وحصد فيها المركز الثالث بعدد النواب، حاصلا خلال انتخابات 2016 البرلمانية على 39 نائبا.

حزب روسيا العادلة والوطنيون

يدخل "حزب روسيا العادلة والوطنيون من أجل الحقيقة" الانتخابات البرلمانية الروسية بزخم جديد، وذلك بعد مؤتمر سياسي أدى إلى اندماج حزبي بين روسيا العادلة من جهة والوطنيون من أجل الحقيقة من جهة أخرى، نظرا للشعارات والمبادئ المشتركة التي تجمع الحزبين.

وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية لأول مرة منذ عام 2007، وهو الحزب الرابع من حيث عدد النواب في مجلس النواب الروسي "الدوما" حصل خلال انتخابات 2016 البرلمانية على 23 نائبا.

الأحزاب الروسية الصغرى

ينص الدستور الروسي المتعلق بالانتخابات البرلمانية على شروط معينة لدخول البرلمان، يتوجب على الأحزاب التي تريد دخول الدوما "مجلس النواب" عبور نسبة 5% من الأصوات للحصول على المقاعد، كما تحاول بعض الأحزاب الصغرى من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي على الحصول على نسبة 3% من الأصوات التي تضمن التمويل والدعم الحكومي للتنظيم أو الحزب حتى خارج القبة البرلمانية.

أما الأحزاب الروسية الأخرى المشاركة في الانتخابات هي: حزب الخضر، ونوفيي ليودي (ناس جدد)، ويابلوكو، وحزب التنمية، وحزب الحرية والعدالة الروسي، وشيوعيو روسيا، والمنبر المدني، والبديل الأخضر، وحزب المتقاعدين، وحزب الوطن.

الأحزاب الأوفر حظا

ويرى مراقبون ومحللون روسيون، أنه "في نهاية المطاف، سيقتصر التمثيل في البرلمان على 4 أو 5 أحزاب، وربما 3 فقط من بين هذه الأحزاب الـ14".

وقال المحللون، إن "باقي الأحزاب لا يتوقع لها أن تحصل على نسبة الـ5% اللازمة من الأصوات، والتي تمكنها من دخول البرلمان، وفقاً للقانون الروسي".

وتتباين الأحزاب المتنافسة الـ14 في سياساتها، من الحزب الشيوعي، إلى الليبرالي الديمقراطي، إلى حزب الخضر، وحزب المتقاعدين وأحزاب رجال الأعمال، وحزب روسيا العادلة.

وأكد المحللون، أنه "لا يوجد منافس حقيقي لحزب روسيا الموحدة، الذي تأسس عام 2001 وحظي بدعم علني من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تصريحات رسمية أدلى بها مؤخراً، وهو ما يميز هذه العملية الانتخابية عن الأعوام السابقة".

تراجع شعبية الحزب الحاكم

وأوضح المحللون، أن "جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية أثرتا على شعبية الحزب الحاكم، مما ينذر بحدوث مفاجآت في نتائج الانتخابات التشريعية الروسية".