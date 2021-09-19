عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : قانون الأحوال الشخصية يتطلب مزيدا من التأنى ليخرج بصورة عادلة

قانون الأحوال الشخصية-
قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج للنور إلا بعد إجراء حوار مجتمعي ،و وفاق مجتمعي من كافة الأطراف والمؤسسات المقيدة بالدولة ، مشيرا إلى أن هذا القانون من أكثر القوانين التى أثارت جدل الشارع المصري، وتتطلب مزيدا من التأنى ليخرج القانون بصورة عادلة ترضي جميع الأطراف والطوائف.

 

وأكد" الشوربجي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لابد أن تكون تعديلاته الجديدة متواكبة مع الأسر المصرية فى وقتنا الحالى ، مشيرا إلى أن القانون القديم به العديد من التحجيمات التى أرهقت الأسر المصرية، معقبا:" القانون لن يخرج للنور، إلا بعد الحصول على توافق مجتمعي من جميع الجهات .

 

txt

برلماني: الحوار المجتمعى شرط أساسي لخروج قانون الأحوال الشخصية للنور

txt

التنمية البشرية 2021.. شهادات دولية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

 

وقال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها  الدولة  في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 


وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية  شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في  تحليل العديد من  القوانين والتعديلات الرئيسية  المطلوبة  وكانت أساس   للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من  القوانين التي  يوصي التقرير  بالعمل عليها  بشكل سريع  منها قانون الأحوال الشخصية ، و الموازنة  الموحد وقانون حرية تداول المعلومات  وقانون حماية المبلغين والشهود  وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية  الفكرية  وقانون الشراكة بين القطاعين  العام والخاص " . 


وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا  يتطلب  زيادة الإنفاق المباشر على  الخدمات  لافتا إلى أن منظومة  المعلومات شهدت تطورا  خلال السنوات الماضية ولكن التطوير  يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج  التي اتخذتها  الدولة سواء  في الصحة أو فيما  يتعلق بالتعامل  مع كورونا وفرت  قاعدة بيانات جيدة يمكن  التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .

عامر الشوربجي مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية خالد زكريا تقرير الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

جوجل تمنح هواتف أندرويد القديمة أفضل ميزة للخصوصية

التعليم للبنين فقط.. طالبان تحرم الفتيات من حق التعليم

موعد مباراة الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

هينسي تضع لمساتها الفريدة على بيك اب فورد F150.. فيديو وصور

هل يجوز الامتناع عن الزواج بسبب الظروف الاقتصادية؟.. الإفتاء تجيب

علي جمعة: كتبت كل أملاكي لبناتي ومكنتهم من إدارة شئونها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

سبب انفجار مرفأ بيروت..تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ