برلماني : قانون الأحوال الشخصية يتطلب مزيدا من التأنى ليخرج بصورة عادلة

قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج للنور إلا بعد إجراء حوار مجتمعي ،و وفاق مجتمعي من كافة الأطراف والمؤسسات المقيدة بالدولة ، مشيرا إلى أن هذا القانون من أكثر القوانين التى أثارت جدل الشارع المصري، وتتطلب مزيدا من التأنى ليخرج القانون بصورة عادلة ترضي جميع الأطراف والطوائف.

وأكد" الشوربجي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لابد أن تكون تعديلاته الجديدة متواكبة مع الأسر المصرية فى وقتنا الحالى ، مشيرا إلى أن القانون القديم به العديد من التحجيمات التى أرهقت الأسر المصرية، معقبا:" القانون لن يخرج للنور، إلا بعد الحصول على توافق مجتمعي من جميع الجهات .

وقال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.



وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الأحوال الشخصية ، و الموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص " .



وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .