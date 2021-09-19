مها طلعت : هناك انخفاض بنسبة 16% في إصابات كورونا و8% في الوفيات

صفات الفيروسات المتحورة

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الأعداد المبلغة لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من 6 إلى 12 سبتمبر أظهر إن فيه انخفاض في عدد الحالات منذ شهرين.



وأضافت مها طلعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن التريند العالمي للإصابات والوفيات بدء في الانخفاض، حيث هناك انخفاض عام في الإصابات بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق له، وانخفاض بنسبة 8% في الوفيات، ومن المتوقع حدوث انخفاض في الحالات خلال الفترة المقبلة.

صفات الفيروسات المتحورة

وأشارت المستشار الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن من صفات الفيروسات المتحورة، وكلما انتشرت بين المواطنين تختلف التركيبات قد تضعف الفيروس وقد تنتج فيروس أكثر شراسة.

وأكدت طلعت على أن منظمة الصحة العالمية تتابع مع منظمات أخرى التطورات والتحورات للفيروس التي تثير القلق مثل متحور دلتا.



وأوضحت مها طلعت أن هناك دراسات أظهرت أن الدلتا بيكون أخطر من الفيروس العادي، وتكون أعراضه أخطر على المريض الذي يدخل المستشفى، وهذا ما يجعله أخطر من الفيروس العادي.