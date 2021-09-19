القصة الحقيقية للطفلة "مريم" تريند السوشيال ميديا يوضحها محمود وحيد ..فيديو

قال محمود وحيد رئيس مجلس إدارة احدي المؤسسات الخيرية التي اوت مريم ، إن الطفلة مريم تم العثور عليها من قل احد المتطوعين الذين يعملون معنا والان تخضع إلي كافه الفحوصات الطبية للاطمئنان عليها .



واضاف محمود وحيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية" ، أن الطفلة مريم تركت أهلها لانهم يريدون تزويجها وبعدها ذهبت ألي دار رعاية في سوهاج وعندما أرادت الدار تسليمها إلي أهلها تركت الدار .

واوضح محمود وحيد ، قمنا بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي من اجل توفير أوراق الفتاه مريم من الدار التي تركتها لدار متواجدة في القاهرة من اجل استكمال تعليمها حتي تعيش حياتها بشكل طبيعي .