عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

40 مشروعا.. حياة كريمة تُحيي القطاع الطبي بالمنشاة في سوهاج

صدى البلد

"افتخر انني توليت هذا المنصب في ظل حياة كريمة ويشرفني أن يتم في عهدي عدد من مشروعات المبادرة بالمركز"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور بدر حميد بدر، مدير الإدارة الصحية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أنه في غاية السعادة والسرور لما يشهده القطاع الطبي بالمدينة في ظل توليه المنصب داخل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وأضاف الدكتور بدر حميد أنه يتم الآن العمل على أكثر من 40 مشروعا بقطاع الصحة ضمن مشروعات "حياة كريمة" بمركز المنشاة، تشمل تطوير شامل وإنشاء مباني وإنشاء مستشفيات جديدة وإحلال وتجديد.

وأوضح أنه سيتم دخول منظمة التأمين الصحي الشامل، والذي سيعمل على رفع كفاءة مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين بالمنشاة، مشيرًا إلى أن "حياة كريمة" تشمل 36 وحدة أساسية من بينهم 25 رفع كفاءة وتطوير شامل ما يجعل الضغط على المستشفى المركزي يقل شيئًا ما عن قبل.

جامعة سوهاج تُشارك في مُلتقى التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي

"أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح مركز المنشاة الفرصة في أن يكون لديه مستشفى تُنافس بقية مستشفيات المحافظة العامة"، هكذا أخذ الدكتور محمد الوكيل، مدير مستشفى المنشاة المركزي، يتحدث في حواره مع موقع صدى البلد، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة أعطت المواطنين بالمنشاة حقهم في أن يكون لديهم مستشفى ضخم تُقدم جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى ممكن.

وأشار "الوكيل" إلى أن مستشفى المنشاة المركزي تعمل حاليًا وتقدم الخدمات الطبية بمختلفها رغم دخولها ضمن الاحلال والتجديد بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم العمل بالمبنى الرئيسي لحين الانتهاء من بناء المبنى الجديد، ثم يتم العمل على تجديد وتطوير المبنى القديم "الحالي".

وتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لما يُقدمه للبلاد من تطور يتيح لنا التقدم في شتى قطاعات الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث نظر إلى البسطاء وحقق أحلامهم التي أصبحت من خلال تلك المبادرة حقيقة ملموسة وأمر واقع.

سوهاج مستشفي حياة المبادرة مشروع المنشاة

موضوعات متعلقة

مصرع سائق وإصابة 2 أخرين إثر تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل في سوهاج

ترشيحاتنا

جوجل تمنح هواتف أندرويد القديمة أفضل ميزة للخصوصية

التعليم للبنين فقط.. طالبان تحرم الفتيات من حق التعليم

موعد مباراة الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

هينسي تضع لمساتها الفريدة على بيك اب فورد F150.. فيديو وصور

هل يجوز الامتناع عن الزواج بسبب الظروف الاقتصادية؟.. الإفتاء تجيب

علي جمعة: كتبت كل أملاكي لبناتي ومكنتهم من إدارة شئونها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

سبب انفجار مرفأ بيروت..تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ