40 مشروعا.. حياة كريمة تُحيي القطاع الطبي بالمنشاة في سوهاج

"افتخر انني توليت هذا المنصب في ظل حياة كريمة ويشرفني أن يتم في عهدي عدد من مشروعات المبادرة بالمركز"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور بدر حميد بدر، مدير الإدارة الصحية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أنه في غاية السعادة والسرور لما يشهده القطاع الطبي بالمدينة في ظل توليه المنصب داخل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وأضاف الدكتور بدر حميد أنه يتم الآن العمل على أكثر من 40 مشروعا بقطاع الصحة ضمن مشروعات "حياة كريمة" بمركز المنشاة، تشمل تطوير شامل وإنشاء مباني وإنشاء مستشفيات جديدة وإحلال وتجديد.

وأوضح أنه سيتم دخول منظمة التأمين الصحي الشامل، والذي سيعمل على رفع كفاءة مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين بالمنشاة، مشيرًا إلى أن "حياة كريمة" تشمل 36 وحدة أساسية من بينهم 25 رفع كفاءة وتطوير شامل ما يجعل الضغط على المستشفى المركزي يقل شيئًا ما عن قبل.

"أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح مركز المنشاة الفرصة في أن يكون لديه مستشفى تُنافس بقية مستشفيات المحافظة العامة"، هكذا أخذ الدكتور محمد الوكيل، مدير مستشفى المنشاة المركزي، يتحدث في حواره مع موقع صدى البلد، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة أعطت المواطنين بالمنشاة حقهم في أن يكون لديهم مستشفى ضخم تُقدم جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى ممكن.

وأشار "الوكيل" إلى أن مستشفى المنشاة المركزي تعمل حاليًا وتقدم الخدمات الطبية بمختلفها رغم دخولها ضمن الاحلال والتجديد بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم العمل بالمبنى الرئيسي لحين الانتهاء من بناء المبنى الجديد، ثم يتم العمل على تجديد وتطوير المبنى القديم "الحالي".

وتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي لما يُقدمه للبلاد من تطور يتيح لنا التقدم في شتى قطاعات الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث نظر إلى البسطاء وحقق أحلامهم التي أصبحت من خلال تلك المبادرة حقيقة ملموسة وأمر واقع.