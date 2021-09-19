موعد مباراة الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على لوماسيجيه بطل بوروندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور التمهيدي.

وفاز يونيون سبورتيف جيندراماري بهدف في مباراة الإياب والتي أُقيمت ببورندي، ليتأكد تأهله للدور المقبل بعدما فاز أيضًا في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، ليتأهل بمجموع المباراتين 2-0.

وبذلك ضرب يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري، موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ 32، حيث ستُقام مباراة الذهاب أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر والعودة أحد أيام 22، 23، 24 من الشهر ذاته.

كما أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما.

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر المصري.