ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول ينفرد بالصدارة ويبتعد عن السيتي

قاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

وسقط فريق مانشستر سيتي، في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامتون، في حين حقق أرسنال فوزه الثاني على التوالي بالتفوق على بيرنلي بهدف نظيف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول (13 نقطة)

2- مانشستر سيتي (10 نقاط)

3- مانشستر يونايتد (10 نقاط) وله مباراة أمام وست هام

4- تشيلسي (10 نقاط) وله مباراة مع توتنهام

5- إيفرتون (10 نقاط)

6- برايتون (9 نقاط) له مباراة مع ليستر سيتي

7- توتنهام (9 نقاط) له مباراة مع تشيلسي

8- وست هام (8 نقاط) له مباراة مع مانشستر يونايتد

9- برينتفورد (8 نقاط)

10- أستون فيلا (7 نقاط)

11- واتفورد (6 نقاط)

12- ليستر سيتي (6 نقاط) له مباراة مع برايتون

13- أرسنال (6 نقاط)

14- كريستال بالاس (5 نقاط)

15- ساوثهامتون (4 نقاط)

16- وولفرهامبتون (3 نقاط)

17- ليدز يونايتد (3 نقاط)

18- نيوكاسل يونايتد (نقطتان)

19- بيرنلي (نقطة)

20- نورويتش سيتي (بدون نقاط).