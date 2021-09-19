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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط خاتم ألماس وساعات رولكس تتجاوز 5 ملايين جنيه مهربة مع راكب في المطار

رجال الجمارك
رجال الجمارك

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب آسيوي، تهريب ساعات رولكس وباتيك فيليب وخاتم من الألماس، تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحرير محضر جمركي بالواقعة. 

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف، نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود ساعات وسط طيات الملابس. 

قام مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود خاتم من الالماس ساعتين ماركة رولكس وساعة ماركة باتيك فيليب والأخيرة ثمنها مليون و128 الف درهم إماراتي من واقع الفواتير التي وجدت مع الراكب الذي اتضح انه يعمل مندوب لإحدى شركات الساعات وتتجاوز قيمة المضبوطات الخمسة مليون جنيه مصري طبقا للفواتير سالفة الذكر مع احتفاظ الراكب لما يرتديه من ساعة وخواتم علي اعتبار انهم متعلقات ومسموحات شخصية. 

أمر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي. 

 

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