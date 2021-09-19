مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 19-9-2021 عدد من منافسات الجولات الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون X ليستر سيتي - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وست هام يونايتد X مانشستر يونايتد - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام هوتسبير X تشيلسي – الساعة الخامسة والنصف على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X فياريال – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X إشبيلية – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس X إسبانيول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 1
فالنسيا X ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولي X سامبدوريا - الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا
فينيزيا X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا
هيلاس فيرونا X روما – الساعة السادسة مساء
لاتسيو X كالياري – الساعة السادسة مساء
يوفنتوس X ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت X باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا
بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة الخامسة والنصف مساء
فولفسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس X موناكو – الساعة الواحدة ظهرا
أنجيه X نانت – الساعة الثالثة عصرا
كليرمون فوت X ستاد بريست 29 – الساعة الثالثة عصرا
ستاد ريمس X لوريان – الساعة الثالثة عصرا
تروا X مونبلييه – الساعة الثالثة عصرا
مارسيليا X رين – الساعة الخامسة مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium
باريس سان جيرمان X ليون – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium