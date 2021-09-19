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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 19-9-2021 عدد من منافسات الجولات الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

برايتون X ليستر سيتي - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium       

وست هام يونايتد X مانشستر يونايتد - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

توتنهام هوتسبير X تشيلسي – الساعة الخامسة والنصف على قناة beIN Sports 1 HD Premium


 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

 

ريال مايوركا X فياريال – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X إشبيلية – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناةbeIN Sports HD 1 

ريال بيتيس  X إسبانيول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

فالنسيا X ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1  

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي X سامبدوريا - الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا  

فينيزيا X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا          

هيلاس فيرونا X روما – الساعة السادسة مساء                        

لاتسيو X كالياري – الساعة السادسة مساء               

يوفنتوس X ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساء     

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت  X باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا            

بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة الخامسة والنصف مساء   

فولفسبورج  X آينتراخت فرانكفورت – الساعة السابعة والنصف مساء           
 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس X موناكو – الساعة الواحدة ظهرا          

أنجيه X نانت – الساعة الثالثة عصرا              

كليرمون فوت X ستاد بريست 29 – الساعة الثالثة عصرا           

ستاد ريمس X لوريان – الساعة الثالثة عصرا   

تروا  X مونبلييه – الساعة الثالثة عصرا          

مارسيليا X رين – الساعة الخامسة مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium  

باريس سان جيرمان X ليون – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

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