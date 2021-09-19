مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 19-9-2021 عدد من منافسات الجولات الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X ليستر سيتي - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد X مانشستر يونايتد - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير X تشيلسي – الساعة الخامسة والنصف على قناة beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا X فياريال – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X إشبيلية – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

ريال بيتيس X إسبانيول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 1

فالنسيا X ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي X سامبدوريا - الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

فينيزيا X سبيزيا – الساعة الثالثة عصرا

هيلاس فيرونا X روما – الساعة السادسة مساء

لاتسيو X كالياري – الساعة السادسة مساء

يوفنتوس X ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت X باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة الخامسة والنصف مساء

فولفسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة السابعة والنصف مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس X موناكو – الساعة الواحدة ظهرا

أنجيه X نانت – الساعة الثالثة عصرا

كليرمون فوت X ستاد بريست 29 – الساعة الثالثة عصرا

ستاد ريمس X لوريان – الساعة الثالثة عصرا

تروا X مونبلييه – الساعة الثالثة عصرا

مارسيليا X رين – الساعة الخامسة مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

باريس سان جيرمان X ليون – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium