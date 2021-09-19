أول جلسة تحقيق.. محامي الطبيب في واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب يحكي التفاصيل|فيديو

قال المستشار هاني حمودة، محامي الطبيب في واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب، إن كانت هناك جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وبعدها أُحيلت القضية بأمر تقديم ليوم الأربعاء "ثاني يوم"، معقباً: "ملحقناش إن احنا نطلع على القضية وعلى مفرادتها وأوراق القضية".

وأضاف هاني حمودة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كانت هناك جلسة تحقيق اليوم أيضاً، معقباً: "طالبنا بالإتطلاع على القضية وأوراقها والأدلة، حتى نتمكن من تجهيز أوراق الدفاع من قبل الطبيب".

وتابع محامي الطبيب في واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب أن المحكمة الاقتصادية وافقت بالفعل على فكرة الإتطلاع فقط، وقامت بتأجيل الجلسة لـ السبت المقبل.

وأشار هاني حمودة إلى أن المحكمة الاقتصادية مسئولة عن الجرائم الإلكترونية، وما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها.