وجبة إفطار صحية.. أصابع البيض المقرمش

طريقة عمل أصابع البيض المقرمش، تكون أصابع البيض طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج، يمكنك تذوقها مع التوابل الجافة والأعشاب الإيطالية أو الجبن ، وتقدم مع بعض الخبز والشاي واستمتع بوجبة إفطار صحية.



إجمالي وقت الطهي20 دقيقة

وقت التحضير15 دقيقة

وقت الطبخ05 دقيقة

حصص الوصفة2



مكونات أصابع البيض المقرمش



5 بيضات

1/2 كوب بصل مقطع

كزبرة مفرومة

1/2 كوب زبدة

1/2 كوب بقسماط

بهارات ايطالية

ملح حسب الذوق

1/2 ملعقة صغيرة

مسحوق فلفل أحمر

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسود



كيفية عمل أصابع بيض مقرمشة



1.نأخذ 4 بيضات في وعاء ونضيف الملح ومسحوق الفلفل الأحمر والفلفل والبصل والكزبرة ويخفق جيدا.

2.نقل هذا إلى وعاء تسخين آمن للبخار في كوب من الماء.3.بمجرد الانتهاء من ذلك ، أخرجه واقطعه إلى الأحجام المرغوبة.

4.في وعاء آخر نضيف الزبدة والتوابل الإيطالية والقليل من الملح والفلفل ويخلط جيدا.

5.في وعاء آخر ، تكسير البيض و 2 ملعقة صغيرة من الحليب لعمل بياض البيض السائل.

6.افردي فتات الخبز في طبق. الآن خذ قطعة البيض المقطعة ، وقم بتغطيتها بخليط الطحالب ، واغمسها في بياض البيض ثم غلفها بفتات الخبز.

7.كرر هذه العملية حتى يتم تغليف كل أصابع البيض بشكل صحيح.

8.يُحمى الزيت ويُقلى أصابع البيض حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

9.قدميها مع شاي الصباح أو المساء.

مصدر المعلومات موقع food.