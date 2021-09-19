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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حمو بيكا: اتظلمت كتير واللي ظلمني معاه سلطة وأنا معايا ربنا.. فيديو

حمو بيكا
حمو بيكا

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه تعرض لظلم كبير في الفترة الماضية، «اتظلمت كتير، لما ربنا يرزقني ويجي شخص يشيل اللقمة اللي ربنا بعتهالي، وأنا مش لوحدي وفاتح بيوت ناس كتير ورا مني بتاكل عيش».

وأضاف حمو بيكا في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامجها «الترابيزة»: «هو معاه سلطة وبيتحكم فيا لكن أنا معايا أقوى من السلطة، أنا معايا ربنا، بيجوا عليا وعلى لقمة عيشي، بلدنا فيها حرية وتعبير عن الرأي، وأنا بعبر عن رأيي بالغنا، أنت مش حاببني مش حابب تسمعني ده رأيك أنت بس، أنا ليا جمهوري، وملايين بيسمعوني».

وتابع حمو بيكا أنه كان يشعر بالندم الشديد في بداياته بعمل مهرجانات تحمل ألفاظا خارجة، قائلا: «بعترف أني غنيت كلام خارج وبنصح أي حد ميغنيش الكلام ده».

وتابع حمو بيكا «إزاي أنا راكب عربية ولابس ذهب، ربنا له حكمة في كده، ده شرك بربنا أنت بتمنع لقمتي، فكرة أنه يقدر يشيل لقمتي، النملة في جحرها بتأكل وتشرب والقطة بتأكل في جحرها».

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