ما هي كمية الماء التي يحتاجها جسمك؟

يعد شرب الماء من الأشياء الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها خلال يومك، إذا كنت قد أمضيت أي وقت على وسائل التواصل الاجتماعي أو قضيت يوما طويلا في العمل فلا تنسي شرب الماء.

استمر في الشرب يبدو أن الفوائد المزعومة للاستهلاك الزائد للمياه لا حصر لها ، من تحسين الذاكرة والصحة العقلية إلى زيادة الطاقة إلى بشرة أفضل.

قال الدكتور جويل توبف ، أخصائي أمراض الكلى وأستاذ الطب الإكلينيكي المساعد في جامعة أوكلاند في ميشيغان: "عندما يناقش الأشخاص العاديون الجفاف ، فإنهم يقصدون فقدان أي سوائل".

لكن كيلي آن هيندمان ، باحثة وظائف الكلى في جامعة ألاباما في برمنغهام ، قالت إن هذا التفسير "تم تضخيمه تمامًا". وقالت إن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم بالتأكيد ، لكن الفكرة القائلة بأن الفعل البسيط المتمثل في شرب المزيد من الماء سيجعل الناس أكثر صحة ليست صحيحة. كما أنه ليس صحيحًا أن معظم الناس يتجولون وهم يعانون من الجفاف المزمن أو أننا يجب أن نشرب الماء طوال اليوم.

وأضاف الدكتور توبف ، من وجهة نظر طبية ، أن أهم مقياس للترطيب هو التوازن بين الشوارد مثل الصوديوم والماء في الجسم. ولست بحاجة إلى صرير الزجاج بعد كوب من الماء طوال اليوم للحفاظ عليه.

ما هي كمية الماء التي أحتاجها حقًا للشرب؟

قالت تامارا هيو-باتلر ، عالمة التمارين والرياضة في جامعة واين ستيت ، لقد تعلمنا جميعًا أن ثمانية أكواب سعة 8 أونصات من الماء يوميًا هي الرقم السحري للجميع ، لكن هذه الفكرة خرافة.

وقالت إن العوامل الفريدة مثل حجم الجسم ودرجة الحرارة في الهواء الطلق ومدى صعوبة التنفس والتعرق ستحدد مقدار ما تحتاجه. من الواضح أن الشخص الذي يبلغ وزنه 200 رطلاً والذي ارتفع لتوه مسافة 10 أميال في الحرارة سيحتاج إلى شرب المزيد من الماء أكثر من مدير مكتب تزن 120 رطلاً قضى اليوم في مبنى يتم التحكم في درجة حرارته.

تعتمد كمية المياه التي تحتاجها في اليوم أيضًا على صحتك. قد يحتاج الشخص الذي يعاني من حالة طبية مثل قصور القلب أو حصوات الكلى إلى كمية مختلفة عن الشخص الذي يتناول أدوية مدرة للبول ، على سبيل المثال. أو قد تحتاج إلى تغيير مدخولك إذا كنت تعاني من القيء أو الإسهال.

قال الدكتور توبف إنه بالنسبة لمعظم الشباب الأصحاء ، فإن أفضل طريقة للبقاء رطبًا هي ببساطة أن تشرب عندما تشعر بالعطش. (قد يحتاج الأشخاص الأكبر سنًا ، في السبعينيات والثمانينيات من العمر ، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للحصول على سوائل كافية لأن الإحساس بالعطش يمكن أن يقل مع تقدم العمر.)

قالت الدكتورة هيو بتلر ، على الرغم من الاعتقاد السائد ، لا تعتمد على لون البول للإشارة بدقة إلى حالة الترطيب لديك. نعم ، من الممكن أن يعني اللون الأصفر الداكن أو الأصفر الداكن أنك تعاني من الجفاف ، ولكن لا يوجد علم قوي يشير إلى أن اللون وحده يجب أن يحفزك على تناول مشروب.

هل يجب أن أشرب الماء حتى أبقى رطباً؟

يعد الماء خيارًا أفضل من الخيارات غير الصحية مثل المشروبات الغازية السكرية أو عصائر الفاكهة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالترطيب ، فإن أي مشروب يمكن أن يضيف الماء إلى نظامك ، كما قال الدكتور هيو بتلر.

قال الدكتور توبف إن إحدى الأفكار الشائعة هي أن شرب المشروبات بالكافيين أو الكحول سوف يسبب الجفاف ، ولكن إذا كان هذا صحيحًا ، فإن التأثير لا يكاد يذكر. على سبيل المثال ، خلصت تجربة عشوائية محكومة أجريت عام 2016 على 72 رجلاً إلى أن تأثيرات الماء والجعة والقهوة والشاي كانت متطابقة تقريبًا.

تساهم الأطعمة والوجبات الغنية بالسوائل مثل الفواكه والخضروات والشوربات والصلصات في تناول الماء بالإضافة إلى ذلك ، فإن العملية الكيميائية لاستقلاب الطعام تنتج الماء كمنتج ثانوي ، مما يزيد من تناولك أيضًا ،

هل أحتاج للقلق بشأن الإلكتروليتات؟

قال الدكتور هيو بتلر إن بعض إعلانات المشروبات الرياضية قد تجعلك تعتقد أنك بحاجة إلى تجديد الإلكتروليت باستمرار للحفاظ على مستوياتها تحت السيطرة ، ولكن لا يوجد سبب علمي لمعظم الأشخاص الأصحاء لشرب المشروبات مع الإلكتروليتات المضافة.

الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والمغنيسيوم هي معادن مشحونة كهربائيًا موجودة في سوائل الجسم (مثل الدم والبول) وهي مهمة لموازنة الماء في الجسم. كما أنها ضرورية للعمل السليم للأعصاب والعضلات والدماغ والقلب.

عندما تصاب بالجفاف ، يرتفع تركيز الإلكتروليتات في الدم ، ويشير الجسم إلى إفراز هرمون الفازوبريسين ، مما يقلل في النهاية من كمية الماء التي يتم إطلاقها في البول حتى تتمكن من إعادة امتصاصها في جسمك والحصول على ذلك. قال الدكتور هيندمان إن التوازن يعود إلى السيطرة.

يستفيد الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة ، مثل حصوات الكلى أو مرض الكلى المتعدد الكيسات الأكثر ندرة ، من بذل جهد لشرب كمية من الماء أكثر بقليل مما قد يخبرهم به عطشهم

ولكن في الواقع ، فإن معظم الأشخاص الأصحاء الذين يلومون الشعور بالمرض بسبب الجفاف قد يكونون في الواقع يشعرون بالراحة لأنهم يشربون الكثير من الماء ، كما تكهن الدكتور هيندمان. "ربما سيصابون بصداع أو سيشعرون بالسوء ، يفكرون ،" أوه ، أنا مصاب بالجفاف وأحتاج إلى شرب المزيد "، ويستمرون في شرب المزيد والمزيد من الماء ، ويستمرون في الشعور بسوء وأسوأ وأسوأ. "

إذا كنت تشرب بمعدل يفوق ما يمكن أن تفرزه الكلى ، يمكن أن تصبح الشوارد في الدم مخففة للغاية ، وفي الحالات الأخف ، قد تجعلك تشعر "بالراحة". في الحالة القصوى ، قد يؤدي شرب كمية زائدة من الماء في فترة زمنية قصيرة إلى حالة تسمى نقص صوديوم الدم ، أو "تسمم الماء". قال الدكتور هيندمان: "هذا مخيف وسيئ للغاية". إذا انخفضت مستويات الصوديوم في الدم بشكل كبير ، فقد يتسبب ذلك في تورم الدماغ ومشاكل عصبية مثل النوبات أو الغيبوبة أو حتى الموت.

كيف أعرف ما إذا كنت رطبًا بدرجة كافية؟

سيخبرك جسدك. قال الخبراء إن الفكرة القائلة بأن الحفاظ على رطوبة الجسم يتطلب حسابات معقدة وتعديلًا فوريًا لتجنب العواقب الصحية الوخيمة هو مجرد كلام فارغ. وأحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو التوقف عن التفكير في الأمر.

بدلاً من ذلك ، فإن أفضل نصيحة للبقاء رطبًا ، كما قال الدكتور توبف ، هي أيضًا أبسط: اشرب عندما تكون عطشانًا. انها حقا بهذه السهولة.