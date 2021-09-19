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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة رومانسية شام الذهبي وخطيبها يخطفان الأنظار عبر انستجرام

شام الذهبي و خطيبها
شام الذهبي و خطيبها

نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت شام الذهبي في الصورة مع خطيبها مما اثار اعجاب متابعيها. 

 

يذكر ان عبّرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن سعادتها البالغة بزواج والدتها من الشاعر فائق حسن.

 

وقالت شام الذهبي، في لقاء ET بالعربي: “فائق شخص جميل اوي وطيب وحنون وعرف يكسب قلوبنا كلنا.. أنا مبسوطة لماما وسعيدة إنها لاقت انسان بيديها كم الحب اللي هي بتديه لإنها إنسانة كلها إحساس وفايق حد طيب جدا وقدر يحتويها ويديها الحب اللي تستاهله”.

 

كما نشرت شام الذهبي صورة لـ أصالة مع زوجها، وعلقت عليها كاتبة: “عروستنا الحلوة الله يسعدك يا امي و بنتي، و يبعتلك ايام حلوة مثل قلبك المحب الحساس الي انا متأكدة مثلك انه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة الي بتسحقيها، الله يحفظكم و تكملوا هالحياة سوة بالمحبة و الود و الاخلاص”.

 

وكانت الفنانة أصالة قد أكدت رسمياً زواجها من الشاعر فائق حسن، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على “الأنستجرام”.

 

كتبت أصالة: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقة .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وتابعت أصالة قائلة: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر .. أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي”.

 

كما أضافت: “وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد”.


بينما إختتمت حديثها قائلة :"ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها". 
 

بينما علق الشاعر فائق حسن زوج أصالة الجديد على خبر ارتباطهما رسميا، بعدما نشرت الفنانة السورية صورا لهما على حسابها بتطبيق انستجرام ووجهت له بعض كلمات الحب والتقدير المتبادل.

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