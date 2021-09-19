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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معامل تنسيق بنات عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وسط إقبال متوسط من طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات للآداب والعلوم بجامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للمرحلة الثالثة للتنسيق فى الفترة من السبت   ٢٠٢١/٩/١٨ حتى الاثنين ٢٠٢١/٩/٢٠.


وشددت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس على الالتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري، موجهة الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي. 


وكانت كلية البنات قد خصصت  معملين مجهزين بعدد (40) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

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