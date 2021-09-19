شاهد| المرأة الأفغانية تنتفض في وجه طالبان.. احتشاد النساء الأفغانيات للمطالبة بحقوقهن

أفادت قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم “الأحد”، بأن مجموعة من النساء الأفغانيات احتشدوا أمام مبنى وزارة شؤون المرأة السابقة بالعاصمة الأفغانية كابول، للمطالبة بممارسة حقوقهن.

وقالت قناة طلوع نيوز الأفغانية علي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: "تجمعت ناشطات حقوق المرأة أمام وزارة شؤون المرأة السابقة في العاصمة الأفغانية كابول، التي لم تدرج في قائمة الوزارات التي أعلنتها حكومة طالبان".

وأفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن حركة طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان واستبدلت بها "وزارة الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

من جانبها حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، من العواقب الجسيمة لعدم التحاق الفتيات الأفغانيات بالمدارس، داعية جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في أفغانستان إلى ضمان إعادة فتح وعودة البنات إلى المدارس.

وحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، جاء بيان اليونسكو في الوقت الذي أعيد فيه افتتاح المدارس الثانوية للبنين أمس السبت، لكن مصير مدارس الفتيات لا يزال غير واضح.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان إنه إذا استمر إغلاق مدارس الفتيات، فإن ذلك يشكل انتهاكًا كبيرًا للحق الأساسي في تعليم البنات والنساء.