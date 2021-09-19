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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير اللحمة المحمرة بالبصل

اللحمة المحمرة
اللحمة المحمرة

تناول اللحمة بشكل صحي يفيد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، ولكن يميل البعض الأخر من الأشخاص إلى تناول اللحمة المحمرة بطرق ووصفات مختلفة.

 

وإليك طريقة تحضير اللحمة المحمرة لأمهر الشيفات بطرق بسيطة وسهلة مثل المطاعم.

 

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طريقة عمل اللحمة المحمرة بوصفات مختلفة

 

مقادير اللحمة المحمرة:


مدة التحضير: 90 دقيقة

 

لحمة جملي 

خبز بلدي  محمص

أرز أبيض للتقديم

ثوم 

بصل 

خل 

جزر 

سكر 

كرفس 

ورق لورا 

سمن بلدي

حبهان 

مرقة لحمة 

فلفل أسود 

مستكة 

ملح

 

طريقة تحضير اللحمة المحمرة:


1- شوحي الثوم والمستكة جيدا في السمن

2- ضعي قطع اللحمة الجملي

3- ضيفي الحبهان وورق اللورا وقطع البصل والجزر والكرفس

4- ضعي باقي المكونات مثل البصل والفلفل الأسود والسكر والخل

5- ضيفي القليل من الماء ويغطى الخليط جيداً، ويترك على النار حتى ينضج

6- بعد ¼ ساعة تترك على نار هادئة حتى تمام النضج

7- ثم قطعي الثوم شرائح ويشوح الثوم في السمن البلدي على النار

8- يضاف الملح والقليل من المرقة عند الحاجة

9- يضاف القليل من المرقة إلى الثوم

10- ضعي الخبز المحمر في طبق التقديم

11- يضاف الأرز الأبيض ويقلب مع الخبز

12- يضاف خليط الثوم والمرقة على الخبز والأرز

13- تحمر مكعبات اللحمة في السمن

14- يضاف على الوجه خليط اللحمة المحمرة وجزء من خليط البصل والجزر

15- يقدم الطبق بشكل مزين ولذيذ ويقدم على السفرة لأسرتك بشكل شهي

 

وصفة أخرى

 

مقادير لحمة محمرة:


مدة التحضير : 60 دقيقة

 

لحمة

حبهان

سمن

جزر

ماء

ورق لورا

بصل

ملح

فلفل أسود


طريقة تحضير لحمة محمرة:
1- يمكنك سلق اللحمة أولا، أو شوحى اللحمة فى السمن على النار ثم ضيفى الماء الساخن وقطع الجزر والبصل حتى يتشوح الخضار مع اللحم جيدا.

2- ضعي ورق اللورا والحبهان ثم إتركى اللحمة حتى تنضج مع إزلة الريم إذا تواجد.

3- حمرى قطع اللحمة فى السمن على النار ثم رشيها بالملح والفلفل وقدميها مع الأرز أو المكرونة بالصوص الأحمر بالطريقة التي تفضلها أسرتك.

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