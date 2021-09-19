أول ظهور لهما معا.. رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد نجله زين

احتفل رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، بعيد ميلاد ابنه "زين"، ونشر صوراً له مع ابنه عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"



وظهر رمضان برفقة ابنه زين في أول ظهور لهما معا وعلق: "عيد ميلاد سعيد زنزونا"، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وكان رمضان صبحي انتقل الي فريق بيراميدز فى 7 سبتمبر 2020 ، من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، و تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبرى، بعدما أعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمي عن إغلاق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي لعب موسم 2019-2020 معارًا إلى للأهلى.