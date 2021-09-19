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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات رومانسيه.. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته

اوس اوس وزوجته
اوس اوس وزوجته

حرص الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، علي الاحتفال بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه على موقع "انستجرام"

 

ونشر صور تجمعهما وكتب في تعليقه قائلا "كل سنه وانتى جنبى ومعايا كل سنه وانتى فى قلبى وهوايا. كل سنه وانتى عمرى و منايا بحبك ❤️".

 

وعلي جانب آخر أعلن الفنان أشرف عبد الباقي ختام عروض الموسم الصيفي لمسرحية شمسية وأربع كراسي التي كانت تعرض على مدار الفترة الماضية في الساحل الشمالي. 


ونشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه على تطبيق انستجرام، فيديو ملخص لعروض مسرحية شمسية وأربع كراسي وردود فعل الجمهور الذي حضر وأعجب بالمسرحية من بينهم نجوم ومشاهير. 


عرضت مسرحية شمسية وأربع كراسي،  في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، و شارك في بطولتها  النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.


وتدور أحداث مسرحية شمسية وأربع كراسي بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

https://www.instagram.com/tv/CUAaFN4A3Zf/?utm_medium=copy_link

أوس أوس عيد ميلاد زوجته كلمات رومانسيه موسم الصيف بالساحل الشمالى

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