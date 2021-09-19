تعرف على أسعار العملات العربية فى بنك مصر بختام اليوم الأحد 19-9-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :



وسجلت العملات العربية بختام اليوم الأحد فى بنك مصر : بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.44جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.17جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى بختام اليوم الأحد فى بنك مصر 21.75جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.02 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض و الطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.



